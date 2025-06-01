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台北市政府與北市聯合醫院共同推動「成人健檢加碼補助」，所有設籍台北市的40~64歲市民，今年到聯合醫院院區或門診接受成人健檢，可免費加做6項檢查，包括糖化血色素、甲狀腺功能、腫瘤標記等，篩檢內容更完整，民眾要掌握這次把關全身健康的良機。北市聯醫仁愛院區家庭醫學科主治醫師王辰嘉說，不少人以為健檢是退休後的事，或身體沒有不舒服就不必檢查，但是像高血壓、糖尿病、腎臟病這類慢性病，初期多無症狀，若能透過健檢早一步發現，即可防患未然、避免遺憾。根據現行規定，30~39歲可每5年健檢一次，40~64歲每3年一次，65歲以上則可每年檢查，另55歲以上原住民與35歲以上小兒麻痺患者，則均享有每年一次的補助機會；此外，45~79歲（原住民40~79歲）民眾還享有一次終身免費的B型、C型肝炎篩檢，為沉默的肝臟多加一道防線。王辰嘉指出，成人健檢內容包含身高、體重、腰圍、血壓、血糖、血脂、肝腎功能、尿蛋白與尿酸等基本項目，而配合北市加碼，則可再做尿素氮、尿液常規、糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素與CA-199腫瘤標記，身體內外狀況可一目了然。王辰嘉強調，健康不等人，別再說有空才健檢，只要1小時的檢查，就能換來安心，呼籲即刻預約，由專業醫療團隊協助守護每一天。