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冷氣品牌「富士通」低調又耐用！他吹15年：還是冷

▲原PO比較幾個日系品牌後發現，富士通在日本空調排行榜經常是第一、二名，價格卻硬是比其他品牌便宜1成左右，但在台灣討論度明顯偏低。（圖／記者徐銘穗攝）

▲不少過來人指出，富士通冷氣的缺點就是難清洗，尤其舊機型更是不少冷氣師傅的惡夢。（示意圖／翻攝王可樂日語臉書）

富士通冷氣確實難洗！師傅讚這優點：真的扯

日系冷氣品牌競爭激烈，不少人選購時都先看三菱、日立、國際牌，但有網友實際使用後發現，低調經營的「富士通」冷氣其實表現亮眼，冷得快又安靜，品質更在日本空調排行榜中名列前茅，不少使用者也跳出來讚聲，「我老家用富士通已經快15年了，沒壞過，冷度沒話說，老爸還是捨不得換掉」，不過也有致命缺點讓不少冷氣師傅敬而遠之，相關議題引發熱議。一名網友曾在「Mobile01論壇」發文分享家中經驗，，他自己體驗後也覺得效果不錯，便開始認真做功課，想把客廳冷氣也換掉。他比較幾個日系品牌後發現，富士通在日本空調排行榜經常是第一、二名，價格卻硬是比其他品牌便宜1成左右，但在台灣討論度明顯偏低，讓他不禁好奇發問：「東西不錯反而價格比較便宜？為何這個牌子比較沒人推？」貼文一出，釣出不少富士通用戶現身說法，大讚這牌CP值高、實用性強，、「我陸續裝了四台，坦白講品質還不錯，27度開靜音模式＋電風扇就很冷，電費省又有十年保固，實在沒什麼好挑剔的」、、「家裡富士通已經用了快20年了，期間只遇過一次漏水維修，到現在還是一樣好用」。不過也有人點出使用時可能遇到的困擾，、「富士通冷氣跟日立是同等級，價格也差不多，但日立的市占率高，維修服務自然會比富士通好一些，買冷氣選市占率高的就沒錯了」、對此，YouTube頻道「空調小教室」的冷氣師傅老柯也在影片中分享看法。他表示富士通冷氣在日本非常有名，是「日本天皇在用的」冷氣品牌，，「喜歡風超大的消費者，第一首選絕對是富士通了，真的不誇張」。但老柯也坦言，他以前都會把富士通列入「拒接品牌」，，而且不只耗時，清潔劑用量也高，還可能遇到機殼內藏水，讓整體清潔難度與成本都上升。不過他近期清洗新機型時，發現內部結構明顯優化，讓他改觀並大讚廠商有在進步。