日系冷氣品牌競爭激烈，不少人選購時都先看三菱、日立、國際牌，但有網友實際使用後發現，低調經營的「富士通」冷氣其實表現亮眼，冷得快又安靜，品質更在日本空調排行榜中名列前茅，不少使用者也跳出來讚聲，「我老家用富士通已經快15年了，沒壞過，冷度沒話說，老爸還是捨不得換掉」，不過也有致命缺點讓不少冷氣師傅敬而遠之，相關議題引發熱議。
冷氣品牌「富士通」低調又耐用！他吹15年：還是冷
一名網友曾在「Mobile01論壇」發文分享家中經驗，表示家人房間裝的是富士通冷氣，不僅冷度強又安靜，全家人用了都很滿意，他自己體驗後也覺得效果不錯，便開始認真做功課，想把客廳冷氣也換掉。他比較幾個日系品牌後發現，富士通在日本空調排行榜經常是第一、二名，價格卻硬是比其他品牌便宜1成左右，但在台灣討論度明顯偏低，讓他不禁好奇發問：「東西不錯反而價格比較便宜？為何這個牌子比較沒人推？」
貼文一出，釣出不少富士通用戶現身說法，大讚這牌CP值高、實用性強，「我家也是裝富士通冷氣，真的是非常安靜，熟識的冷氣行私下跟我們推薦富士通，根據他們的經驗，以中等價位而言，除了安靜、節能、冷房快速外，重點是維修率很低，實際使用後，也確實如此」、「我陸續裝了四台，坦白講品質還不錯，27度開靜音模式＋電風扇就很冷，電費省又有十年保固，實在沒什麼好挑剔的」、「我老家用富士通已經快15年了，沒壞過，冷度沒話說，老爸還是捨不得換掉」、「家裡富士通已經用了快20年了，期間只遇過一次漏水維修，到現在還是一樣好用」。
不過也有人點出使用時可能遇到的困擾，「我們家3台用五年了，還不錯。只是要考慮保養問題，因為室內機內部設計不像一般冷氣，所以清洗時必須整台室內機拆下並拆解內部才能充分清潔，費用也會比較高」、「富士通冷氣跟日立是同等級，價格也差不多，但日立的市占率高，維修服務自然會比富士通好一些，買冷氣選市占率高的就沒錯了」、「比較沒人推是因為這牌的冷氣特別難拆洗，卡榫很多，機殼材質都是塑膠的，一個沒拆好就斷，拆洗師傅裝不回去就罵聲連連」。
富士通冷氣確實難洗！師傅讚這優點：真的扯
對此，YouTube頻道「空調小教室」的冷氣師傅老柯也在影片中分享看法。他表示富士通冷氣在日本非常有名，是「日本天皇在用的」冷氣品牌，風量甚至可以用「扯」來形容，別家開到強風的程度，在富士通上只是「微風」，「喜歡風超大的消費者，第一首選絕對是富士通了，真的不誇張」。
但老柯也坦言，他以前都會把富士通列入「拒接品牌」，因為舊型機構造清洗不易，一台富士通的清洗時間可以抵三台其他冷氣，而且不只耗時，清潔劑用量也高，還可能遇到機殼內藏水，讓整體清潔難度與成本都上升。不過他近期清洗新機型時，發現內部結構明顯優化，讓他改觀並大讚廠商有在進步。
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一名網友曾在「Mobile01論壇」發文分享家中經驗，表示家人房間裝的是富士通冷氣，不僅冷度強又安靜，全家人用了都很滿意，他自己體驗後也覺得效果不錯，便開始認真做功課，想把客廳冷氣也換掉。他比較幾個日系品牌後發現，富士通在日本空調排行榜經常是第一、二名，價格卻硬是比其他品牌便宜1成左右，但在台灣討論度明顯偏低，讓他不禁好奇發問：「東西不錯反而價格比較便宜？為何這個牌子比較沒人推？」
貼文一出，釣出不少富士通用戶現身說法，大讚這牌CP值高、實用性強，「我家也是裝富士通冷氣，真的是非常安靜，熟識的冷氣行私下跟我們推薦富士通，根據他們的經驗，以中等價位而言，除了安靜、節能、冷房快速外，重點是維修率很低，實際使用後，也確實如此」、「我陸續裝了四台，坦白講品質還不錯，27度開靜音模式＋電風扇就很冷，電費省又有十年保固，實在沒什麼好挑剔的」、「我老家用富士通已經快15年了，沒壞過，冷度沒話說，老爸還是捨不得換掉」、「家裡富士通已經用了快20年了，期間只遇過一次漏水維修，到現在還是一樣好用」。
不過也有人點出使用時可能遇到的困擾，「我們家3台用五年了，還不錯。只是要考慮保養問題，因為室內機內部設計不像一般冷氣，所以清洗時必須整台室內機拆下並拆解內部才能充分清潔，費用也會比較高」、「富士通冷氣跟日立是同等級，價格也差不多，但日立的市占率高，維修服務自然會比富士通好一些，買冷氣選市占率高的就沒錯了」、「比較沒人推是因為這牌的冷氣特別難拆洗，卡榫很多，機殼材質都是塑膠的，一個沒拆好就斷，拆洗師傅裝不回去就罵聲連連」。
富士通冷氣確實難洗！師傅讚這優點：真的扯
對此，YouTube頻道「空調小教室」的冷氣師傅老柯也在影片中分享看法。他表示富士通冷氣在日本非常有名，是「日本天皇在用的」冷氣品牌，風量甚至可以用「扯」來形容，別家開到強風的程度，在富士通上只是「微風」，「喜歡風超大的消費者，第一首選絕對是富士通了，真的不誇張」。
但老柯也坦言，他以前都會把富士通列入「拒接品牌」，因為舊型機構造清洗不易，一台富士通的清洗時間可以抵三台其他冷氣，而且不只耗時，清潔劑用量也高，還可能遇到機殼內藏水，讓整體清潔難度與成本都上升。不過他近期清洗新機型時，發現內部結構明顯優化，讓他改觀並大讚廠商有在進步。