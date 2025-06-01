我是廣告 請繼續往下閱讀

▲汪明荃是香港TVB地位極高又惹不得的「阿姐」， 藉戲劇情節發洩內心的怨氣，並不會太讓人意外。（圖／摘自YouTube）

▲戚美珍曾是TVB的搶手花旦，也曾被邀請來台拍戲，一度在華人區相當知名。（圖／摘自YouTube）

▲戚美珍（右）因為與周潤發（左）合演的港劇《笑傲江湖》，成為香港知名的紅星。（圖／摘自IMDb）

人生如戲，戲如人生，有些時候，卻是演員藉著戲裡的劇情來發洩個人情緒，被當成發洩目標的對象不一定會接受，觀眾則會感到奇妙，怎麼這兩個人的針鋒相對演來格外逼真？在香港演藝界，就有這麼一件已被視為經典的事件，1988年TVB港劇《大都會》找來當家大姐大汪明荃、那幾年急速走紅也被力捧的戚美珍，分別扮演鄭少秋的正宮與小三，一場衝突戲，兩位女星都是真打對方，火藥味幾乎要衝出螢幕，據傳當年汪明荃真的懷疑男友對戚美珍特別照顧，打巴掌是來真的，戚美珍也沒忍住，一樣真的打回去，這場衝突後來還被TVB自家的戲劇影射。TVB在香港雖然並非第一家成立的電視台，卻因緣際會成了第一家的無線頻道，觀眾不用另外花錢裝有線設備就能收看，因此佔盡慣性收視的便宜，在TVB成為紅星，也遠比對手台的當家生旦要風光很多，有不少香港觀眾甚至不見得認識他們對手台的力捧藝人叫什麼名字，都只認識TVB的藝員。被TVB台內上下尊稱為「阿姐」的汪明荃，就是TVB個多世紀以來的女王，雖然是從麗的訓練班出身，也從麗的電視跳槽，自從加入TVB後就屢創收視佳績，也非常忠心，逐漸成為高層最倚重的大牌，氣焰亦非常高，對任何有可能威脅自己的人，都不會輕易放過。汪明荃的感情生涯中，與TVB王牌主持何守信的一段，也是至今仍為人津津樂道。何守信是TVB最具招牌的代表性綜藝節目《歡樂今宵》當家主持，TVB藝員訓練班畢業的新秀都有可能被分派在節目中亮相，1980年代初期，《歡樂今宵》有3位漂亮的女性新秀戚美珍、景黛音、廖安麗時常在短劇裡露臉，被稱為該節目的「3小花」，何守信自然就是呵護小花的「花王」，讓當時是他女友的汪明荃大吃飛醋，而3個人之中戚美珍尤其被特別照顧，格外受到汪明荃的忌憚。《大都會》其實已經是戚美珍在TVB演出的最後幾齣戲之一，那時她已經與「5虎將」之一苗僑偉戀情成熟，是頗為公開的一對，不料汪明荃和她在戲裡關係敏感，兩人為戲碰頭，汪明荃藉機發洩對戚美珍的舊恨，完全只需要借位就可以的巴掌戲，她用力打真的，原本戚美珍對於在TVB地位穩固又惹不得的汪明荃，應該嚥下怒氣就算了，但也許是已經決定和TVB約滿不再續、戚美珍也沒有在怕汪明荃，一樣真的打回氣，因此一場正宮興師問罪，與小三的互打臉場面，竟從平平無奇變成傳說中的經典，至今還能在YouTube頻道欣賞。提到港劇紅星的愛恨情仇，也是過去香港娛樂報導的重要部分，由於TVB如此深入民心，港劇大牌的八卦，娛樂報導幾乎不可能漏掉，一般民眾也由於常常看到這些內容，變得瞭若指掌。戚美珍最早憑著出色外表考進TVB的藝員訓練班，跟她是鄰居的周星馳，看到她都成功踏出追求演藝夢的第一步，也鼓動好友梁朝偉一起去考，結果是無心插柳的梁朝偉順利考上，周星馳反倒失利，後來還是戚美珍看到訓練班校長在猶豫要不要收周星馳，才為他大力美言，讓他能夠有機會進入TVB，堪稱是他事業上的貴人。戚美珍自己則是在周潤發主演的《笑傲江湖》中扮演小師妹岳靈珊後，成為TVB劇集的紅牌花旦之一，與苗僑偉也是合作後擦出愛的火花，苗僑偉與她交往後曾經一度分手，那時TVB安排苗僑偉與梅艷芳合演《香江花月夜》，兩人因而假戲真做，戚美珍對這一段也知情，後來苗僑偉與梅艷芳愛火迅速熄滅，他又回到戚美珍身邊，兩人最後結婚、生了一雙子女，成為香港演藝界的知名夫妻。妙的是，就算戚美珍和汪明荃後來已經沒有爭奪同一男的衝突，彼此經過這麼尷尬的互摑戲碼，仇怨多年難消，戚美珍後來雖然又上了汪明荃的節目，卻打死不願意跟她合照，兩人被問到這一題，汪明荃大發雷霆：「這麼久的事情誰還記得？神經病！」戚美珍則是由助理回覆：「以前的事真是只有笑一笑而已，不會回應些什麼。」TVB自己倒是拍了一齣戲《美麗高解像》，由伍詠薇與徐子珊上演電視台阿姐藉故打新崛起花旦好幾下巴掌的情節，讓觀眾不禁又想到汪明荃與戚美珍的往事。