端午過後飆高溫，邁入2025上半年最後一個月，來杯咖啡繼續衝刺。7-11今（1）日迎每月1號精品咖啡買7送7，加碼犒賞延長3天且可線上寄杯；全家便利商店隱藏絕招天天喝「半價咖啡」，不用找同事湊買一送一；星巴克買一送一也來了，本周限時兩天開喝，《NOWnews》整理本周咖啡優惠（6月1日至6月7日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月28日至6月1日
◾大杯濃萃美式3杯99元， 6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯厚乳拿鐵2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾水果冰沙2杯100元，5.9折（原價85元、特價50元）
📍APP｜6月1日起至6月3日
◾大杯美式精品買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯熱精品馥列白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜5月28日至6月6日
◾大杯濃萃美式12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵12杯510元 ，7.1折（原價60元、特價43元）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯680元，7.1折（原價80元、特價57元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶12杯500元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾風味系列指定冰飲12杯640元，7.1折（原價75元、特價53元）
活動品項：皇家伯爵、太妃焦糖瑪奇朵、焙烤榛果、好時可可、濃焙茶拿鐵、濃抹茶拿鐵
🟡全家便利商店
📍門市︱限6月1日
◾大杯特濃美式10杯390元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾大杯特濃拿鐵10杯490元，7.5折（原價65元、特價49元）
◾茶葉蛋15顆130元，6.7折（原價13元、特價9元）
📍門市︱5月28日至6月1日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾燕麥奶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾仙女醇奶茶第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP︱5月29日至6月1日
◾大杯美式22杯666元，6.8折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵18杯666元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾大杯熱卡布奇諾17杯666元 ，6.8折（原價60元、特價39元）
◾冰塊杯20杯188元 ，6.3折（原價15元、特價9元）
◾霜淇淋18支666元 ，7.6折（原價49元、特價37元）
◾酷繽沙黑炫系列10杯590元 ，9.1折（原價65元、特價59元）
◾Let's Tea 40元系列27杯666元 ，6.2折（原價40元、特價25元）
◾Let's Tea 55元系列20杯666元 ，6.1折（原價55元、特價33元）
◾Let's Tea 65元系列17杯666元 ，6.1折（原價65元、特價39元）
📍門市︱即起至6月24日
全家免費租借循環杯服務升級，只要出示會員條碼，或是沒帶手機可跟店員報會員電話，就能啟動「動口不動手」借循環杯，並同步享特濃美式、特濃拿鐵、抹茶拿鐵半價。
◾特濃美式28元，5折（原價55元）
◾特濃拿鐵33元，5折（原價65元）
◾抹茶拿鐵33元，5折（原價65元）
🟡星巴克
慶祝星禮程會員突破400萬人次，6月2日至6月3日連續兩天，上午11時至晚間8時舉辦好友分享活動，期間到門市買大杯以上同品項享買一送一。
🟡萊爾富
📍門市｜5月30日至6月1日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾珍珠奶茶系列買1送1，5折（原價79元、特價40元）
活動品項：大杯辻利抹茶珍珠歐蕾、大杯黑糖珍珠燕麥奶、特大杯波霸黑糖奶茶、特大杯泰式珍珠奶茶、特大杯鴛鴦珍珠奶茶
📍APP｜5月28日至6月1日
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買5送5，5折（原價70元、特價35元）
◾中杯特濃美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
🟡OK超商
📍門市｜5月29日至6月1日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
📍門市｜6月2日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍OKmall雲端商城｜6月2日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
OKmall再加送會員點數500點，限量1萬組。
🟡85度C
6月1日當天限定，4款大杯拿鐵咖啡第2杯半價優惠，現購現取每人最多3組，依門市公告可寄杯。活動品項：大杯榛果拿鐵105元、大杯香草拿鐵105元、大杯重拿鐵咖啡105元、大杯珍珠拿鐵咖啡90元。
🟡美廉社
📍門市｜5月30日至6月1日
◾大杯濃萃美式29元，5.8折（原價50元）
📍APP｜4月30日至7月22日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍門市｜5月16日至6月19日
◾小農鮮乳拿鐵35元，6.4折（原價55元）
◾精品美式29元，6.4 折（原價45元）
📍分批取｜5月16日至6月19日
◾精品美式買5送5， 5折（原價45元、特價23元）
◾小農拿鐵買6送4， 6折（原價55元、特價33元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡小北百貨
📍門市｜6月2日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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📍門市｜5月28日至6月1日
◾大杯濃萃美式3杯99元， 6.6折（原價50元、特價33元）
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◾水果冰沙2杯100元，5.9折（原價85元、特價50元）
📍APP｜6月1日起至6月3日
◾大杯美式精品買7送7，5折（原價100元、特價50元）
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📍APP｜5月28日至6月6日
◾大杯濃萃美式12杯400元，6.7折（原價50元、特價33元）
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活動品項：皇家伯爵、太妃焦糖瑪奇朵、焙烤榛果、好時可可、濃焙茶拿鐵、濃抹茶拿鐵
🟡全家便利商店
📍門市︱限6月1日
◾大杯特濃美式10杯390元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾大杯特濃拿鐵10杯490元，7.5折（原價65元、特價49元）
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📍門市︱5月28日至6月1日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
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📍APP︱5月29日至6月1日
◾大杯美式22杯666元，6.8折（原價45元、特價30元）
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◾Let's Tea 40元系列27杯666元 ，6.2折（原價40元、特價25元）
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◾特濃美式28元，5折（原價55元）
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🟡萊爾富
📍門市｜5月30日至6月1日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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📍門市｜5月29日至6月1日
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📍門市｜6月2日
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📍門市｜5月30日至6月1日
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📍門市｜5月16日至6月19日
◾小農鮮乳拿鐵35元，6.4折（原價55元）
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📍分批取｜5月16日至6月19日
◾精品美式買5送5， 5折（原價45元、特價23元）
◾小農拿鐵買6送4， 6折（原價55元、特價33元）
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📍門市｜6月2日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）