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▲清泉崗基地美軍足跡館外展示的M151吉普車。（圖／記者呂炯昌攝）

台北街頭日前出現一輛「骨董」軍用吉普車，其經典二戰時期吉普車造型引發車迷熱議。為了致敬二戰時期經典的Willys軍用吉普車，印度吉普（Jeep India）公司更於近期推出30輛特殊限定版吉普車，發表以Wrangler吉普車為基礎的Willys ‘41 特殊限定版，Jeep India日前宣布30輛吉普車在發布後一週內全部售完。根據美聯社報導，印度吉普自動車業務部門主管Kumar Priyesh表示，特殊限定版（Special Edition）銷售完畢表示客戶對於品牌信任與忠誠度高。二戰期間，軍用吉普車在當時由威利（Willys）與福特（Ford）等車廠生產，並提供給美軍與盟友使用，而在後來Willys–Overland Motors轉身成現今車迷熟悉的越野車品牌Jeep。目前Jeep屬於Stellantis集團旗下，該集團還擁有飛雅特（Fiat）、克萊斯勒（Chrysler）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）、標緻（Peugeot）等品牌。Wrangler Willys ’41 特別限定版特別向1941年、原版的Willys吉普車致敬，其中「41」指的就是Willys吉普車在1941年誕生的年份。為了增強車款氣息，引擎蓋上也施以特殊塗裝，在黑色區塊導入1941的數字設計，並選用當年軍用吉普上標誌性的綠色車漆。這款車也加入了快掀式車頂、車側爬梯跟大型車頂架，以強化實用機能。Wrangler Willys ’41在去年12月發表，今年5月開始販售，建議售價為61,825美元（約合新台幣202萬元）。1939年納粹入侵波蘭導致歐戰爆發，德軍在歐洲進行機械化閃電戰，美國軍方也開始發展自己的軍用車輛，1940年向全美汽車廠招標，期望可發展出一種多用途的軍用車輛，要求車重不能超過600公斤，但要能載重299公斤。最後由班塔汽車廠BRC-40車型獲選，但班塔卻無大量生產的能力，於是分別交給威利和福特生產，威利生產被稱為威利MA，而福特稱為叫福特GPW，威利又出改良型而成為吉普車最終的設計，稱為威利MB吉普車。「吉普」為英文「多用途」（general-purpose）簡寫GP，音變JEEP音譯而來。威利公司在1950年將Jeep申請商標權，之後又賣給克萊斯勒公司。隨著美軍參加二戰、韓戰，吉普車展現其多功能用途，不只能拉動火炮，還能作為偵察、傳令、參謀聯絡用車，甚至救護車等，吉普車也能加上機槍與無座力炮成為流動火力平台，因此不論在歐洲城市、北非沙漠、太平洋小島、中國村鎮、朝鮮半島、日本街頭，都有吉普車身影。在我國還有邦交期間簽有共同防禦協定，美軍提供大量軍援吉普車。國軍最早使用福特GPW吉普車，正式名稱為1/4噸4х4美國陸軍指揮偵察車；隨著美軍投入越戰，改用使用性能提升的M151吉普車，損壞的車輛送到台灣聯勤兵工廠維修，並經協定授權我國生產製造，我國生製的M151車款稱「中正型」吉普車。隨著1973年1月美國與北越簽署《巴黎和平協定》，美軍開始從越南撤退，大批從戰場上留下的M151以象徵性的價格售予台灣，使得M151承擔起國軍主力車款的重任。M151車長約131英寸、車寬64英寸，排氣量分2.2L 和2.3L 兩種引擎，最高時速不到70公里。不過，這款傳奇吉普車不是沒有缺點，在一般道路高速行駛傳動軸容易斷裂，加上沒有安全氣囊、車門、安全帶等配備，高速時容易翻車，成員當場飛出車外。1970年代政府開始推動十大建設，興建中山高速公路，軍方撥交一批M151給高公局使用，1979年完工後將大批車況不佳的M151標售，共計23輛M151可以合法領牌，經過整修後成為民間合法持有的軍用車，每輛價格30多萬。1990年代，國軍引進「高機動性多用途輪式車輛」（High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle，縮寫HMMWV，俗稱Humvee），又就是俗稱的「悍馬車」後，將M151全數汰除，並將少部分M151合法標售，連同1979年標售的M151約30輛左右，但經過30年的歲月，這批車齡超過50年以上的吉普車還能上路的已是屈指可數，大多作為歷史文物靜態展式，作為全民國防教育用途。