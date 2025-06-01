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美國總統川普（Donald Trump）在上任後大力推動關稅政策，驚動全球市場。據路透社對企業財報揭露內容的分析，川普發動的貿易戰已導致銷售損失和成本攀升，全球企業損失逾340億美元（約台幣1兆152億元）。且隨著對關稅政策的不確定性持續擴大，全球多家大型企業的決策被迫陷入停滯，預期損失金額仍將進一步增加。根據路透社報導，路透社首次綜合企業聲明、監管文件、財報會議與媒體訪談記錄，彙整出全球企業至今因關稅承擔的成本概況。其中有330億美元的損失來自標普500指數中的32家公司、歐洲STOXX 600指數中的3家公司與日本日經225指數中的21家公司所提供的估算金額。有經濟學者認為，全球企業的實際損失很可能是目前揭露金額的好幾倍。美國耶魯大學管理學院（Yale School of Management）教授宋能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）表示，「你可以把這數字乘以兩倍甚至三倍，我們仍然會說，實際影響的規模可能遠比多數人想像的大得多。」他指出，連鎖反應可能會更嚴重，例如消費者和企業支出可能減少、通膨預期可能攀升。隨著新一季財報季接近尾聲，路透社發現至少有42家公司下修預測，16家公司乾脆撤回或暫停財測。例如，本月稍早，美國零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）未公布季度財測，並表示將調漲售價，結果遭川普批評。作為對美國關稅最敏感的歐洲車廠之一，富豪汽車（Volvo Cars）撤回了未來兩年的獲利預測；聯合航空（United Airlines）則提供了兩個版本的財測，表示無法預測今年的總體經濟環境。美歐亞各地企業，包括蘋果（Apple）、福特（Ford）、保時捷（Porsche）和索尼（Sony）不是撤回就是調降獲利預估。絕大多數企業表示，川普貿易政策的反覆無常使他們無法準確預估成本。在今年1月至3月當季季度財報電話法說會中，標普500成分股中有或72%提到關稅，比前一季度的150家或30%大幅增加。歐洲STOXX 600指數有219家提到關稅，比前一季度的161家多。日本日經225指數中，提到關稅的企業從先前的12家增至58家。據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編的數據，華爾街預期標普500企業從4月至12月的每季平均淨利成長率為5.1%，低於去年同期的11.7%。若以產業別來看，汽車製造商、航空業與進口民生用品的企業受創最重。原物料與零組件（如鋁與電子元件）的成本上升，多國間的關稅也因複雜供應鏈導致汽車組裝成本大增。將生產線移回美國亦將面臨更高的人力成本。儘管近期中美貿易戰略暫時降溫，川普也暫停對歐洲課徵新關稅，但最終的貿易協議仍未明朗。而川普在30日訪視賓州西米夫林的美鋼時宣布，將對外國輸美鋼鐵徵50%的關稅，原本是25%，「讓美國鋼鐵業得到更多保護」，此番發言再度掀起波瀾。