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中選會昨日宣布罷免陳瑩、伍麗華因二階連署未送件，依法不予受理。對此陳瑩發出三點聲明，要求朱立倫、黃建庭道歉，死亡連署司法究責到底；第二是團結的力量，守護原住民席次；第三是民主不屈，祖靈永護。也特別感謝國民黨黨員與原住民代表致上最深的感謝，過去接到罷免她的連署責任額分配之際，選擇將整疊連署書直接退回或丟進垃圾桶，這份跨越黨派的團結，溫暖了她的心，也更加堅信，「原住民的團結，比任何政治算計都更強大！」對於藍營罷免二階連署失敗，陳瑩表示，這不僅是民主程序的勝利，更是民意對原住民族尊嚴的捍。並提出三點聲明，首先要求朱立倫、黃建庭道歉，另死亡連署司法應究責到底，過去朱立倫曾傲慢宣稱「原住民最容易罷免」，此等言論不僅是對原住民族民主素養的無恥羞辱，更是對祖靈的公然褻瀆，連小學生都知道考試不能作弊，作業不能抄襲，國民黨卻下令帶頭抄襲名單，盜用亡魂，甚至假借反對風力發電、送物資到文化健康站來誘騙連署，令人不恥的是，二階連署的主導人與重要幹部，絕大部分竟是國民黨「非」原住民的黨工！原住民的權益，豈容這些外人操弄與決定？最終是罷免不成，卻賺到官司。陳瑩表示，嚴正要求朱立倫與黃健庭立即站出來，向全體原住民族人、向祖靈公開謝罪，並承擔一切法律與政治責任，躲在幕後指使，卻不敢面對民意，這樣的領導者，怎配談民主？其次是團結的力量，守護原住民席次，陳瑩說，自己要特別向那些心繫原住民權益的國民黨員與原住民代表，致上最深的感謝，當他們接到議長吳秀華罷免她的連署責任額分配時，選擇將整疊連署書直接退回或丟進垃圾桶。即使黨派不同，但在珍惜原住民立委席次、捍衛族人權益的信念上，有著無比堅定的共識，這份跨越黨派的團結，溫暖了她的心，也更加堅信，「原住民的團結，比任何政治算計都更強大！」第三是民主不屈，祖靈永護，陳瑩表示，原住民立委席次是族人權益的堡壘，是在國會為文化、土地與未來發聲的橋樑，自己將與族人並肩作戰，無畏無懼，徹底擊潰這場對原住民權益的無恥侵犯，作為原住民立法委員，使命從未動搖，為族人爭權益，為弱勢謀公義，在國會的每一天，將繼續為基層而戰，無懼風雨，無悔挑戰，請國民黨重視黨內真實不同的聲音，否則將被民意洪流吞噬，再次感謝每一位與她同行的族人、朋友，以及跨越黨派的正義之士。最後陳瑩說，感謝大家的溫暖與支持，讓她看見原住民團結的希望、無畏任何政治風暴，未來將以更堅定的步伐，兌現對選民的莊嚴承諾，捍衛台灣的民主與公平，「讓祖靈的光輝照亮每一個角落！」