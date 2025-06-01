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洛杉磯道奇在今（1）日於主場迎戰紐約洋基，不同於上一場苦戰逆轉，此役道奇火力大爆發，前兩局就攻下10分，6局還沒打完就以14：1領先洋基。大谷翔平4打數貢獻兩支安打，打擊率提升至2成98，六局時在球隊13分領先的情況下提前退場，未完成第5打席。終場道奇隊以18：2打爆洋基，團隊擊出多達21支安打。大谷翔平首打席就擊出右外野安打，成為首局4分攻勢的開端。該局第二打席則因違反投球時鐘規則，被判空振三振。第二局第三打席遭到三振，但在第五局的第四打席中，大谷翔平在2好球追打情況下擊出第二支右外野安打，展現關鍵時刻的打擊能力，也為後續攻勢鋪路。Max Muncy成為比賽最大亮點，他在第二局轟出三分砲，達成大聯盟生涯200轟里程碑。這發全壘打來自洋基投手Will Warren之手，將道奇領先擴大至7分。他回到本壘後，大谷翔平灑出象徵慶祝的「葵花籽淋浴」。Muncy近況火燙，本場在第五局又補上一發三分砲，單場雙響砲、累積至201轟，助隊將比數拉開至14比1。此外，道奇韓國球星金慧成也在第二局敲出兩分砲，與Muncy聯手在前兩局打造10分差距。此役過後，大谷完成4打數2安打，連續兩場敲出「雙安」表現，寫下本季第19次「雙安」紀錄，隨後在六局上半觀看Aaron Judge打席後退回休息室，迎來本季第4次提前退場。比賽勝負提前底定，最終道奇隊以16分之差贏球。大谷翔平在5月繳出驚人的成績單：27場出賽，打擊率3成09、15轟、27打點、31得分與2次盜壘。本月的全壘打與得分皆為大聯盟最多，被視為極有可能再度獲得月間MVP，這將是他自去年9月以來的第6次殊榮。值得一提的是，若大谷翔平能再擊出1轟，就將締造道奇球團40年來單月最多轟的新紀錄。不過由於賽前他也參與了投手訓練（Live BP），推測教練團考量其身體狀態，決定讓他提早休息。除了大谷翔平外，Muncy本場大爆發，單場雙響砲、狂掃7打點，扮演勝利功臣。Tommy Edman與金慧成也各繳出4安打，道奇整體打線火力全開。洋基方面，只有賈吉展現強大火力，單場轟出本季第20與第21號全壘打，包辦全隊全部2分，孤軍奮戰未能改變戰局。