我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市三峽3死車禍肇事駕駛78歲余姓老翁，經搶救13天，昨天（5月31日）因多重器官衰竭宣告不治。律師王至德表示，刑事案件部分就此結案，「不過，事情還不會因此結束，因為還有民事責任。」王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文指出，三峽車禍的肇事駕駛不幸離世，對於追究真相的難度又提升了一些，至少他在肇事時的精神狀況為何，已更難確認，也因為肇事者也就是犯罪行為人在偵查中過世，檢察官勢必得做不起訴處分，刑事案件的部分將在此結案，不會進入法院，也不需要再討論是故意殺人罪還是過失致人於死罪。王至德認為，受傷和過世受害者的家屬，都可以透過民事訴訟請求損害賠償，但肇事駕駛已經過世，因此只能向他的遺產請求賠償，也就是有多少遺產就賠多少。王致德在文中提到，比較特別的是，駕駛肇事後就昏迷至過世，因此不會有脫產的情形，因昏迷期如果財產有變動，肯定是有人進行「無權處分」，該處分包括買賣、移轉等，是沒有效力的。所以可確認的是，除非駕駛原本就沒有財產，不然被害者至少可以拿到一些賠償。