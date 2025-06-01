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▲左起：經典特調氮氣冷萃咖啡180元、氮氣冷萃咖啡155元、氮氣冷萃咖啡歐蕾155元。（圖／翻攝自星巴克官網）

星巴克「買一送一」有星冰樂！星禮程會員3大優惠一覽

不限金額消費「抽獎飲料券」！

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抽獎「天天請你喝咖啡共365杯」！

▲星巴克買一送一有星冰樂！6月咖啡優惠一次整理。（圖／星巴克提供）

西雅圖咖啡：端午節「買2送1」可寄杯！開工全飲品：第二杯半價

▲西雅圖咖啡端午節「買2送1」可寄杯；開工日全飲品「第二杯半價」。（圖／翻攝自西雅圖咖啡FB）

今天天氣悶熱有雨，開工日更熱恐飆出36度，快喝6月咖啡優惠消暑！今（1）日星巴克全台門市爽喝「氮氣冷萃現折20元」。「星巴克買一送一」爽喝星冰樂，邁入九週年的星巴克「星禮程 Starbucks Rewards」，歡慶會員數突破400萬，6月會員回店享「星運加持 同慶抽獎」飲料券、「星享成雙 好友分享」買一送一和金星級會員專屬「星運抽-感謝有你歡喜搖搖樂」，有機會「天天請你喝咖啡共365杯」一次整理；西雅圖咖啡端午節「買2送1」可寄杯、開工全飲品「第二杯半價」一次看。活動品項：經典特調氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味氮氣歐蕾、氮氣冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡歐蕾，通通「現折20元」開喝。提醒大家，優惠品項為氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準。不包含典藏氮氣冷萃咖啡系列；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。即將邁向九週年的星禮程，每月會員使用星禮程支付累計超過220萬筆，不只金星級會員可享金星禮專屬兌換、全會員享綁定隨行卡自動儲值服務；星禮程網頁全新改版優化系統、拓展「行動預點」服務方案；首次成為星禮程會員升等星級時，亦可獲得行動預點好友分享專屬回饋。◾️，活動期間星禮程會員於門市消費或使用APP行動預點服務，不限金額及消費次數，即可獲得抽獎資格一次，一個會員帳號限一次抽獎機會。，共抽出400位會員(6/25前隨機抽出)。◾️(每人至多買二送二)◾️6月18日至6月27日，金星級會員專屬「星運抽-感謝有你歡喜搖搖樂」，使用3顆金星禮星星，即可參加一次抽獎。活動獎項有「天天請你喝咖啡共365杯」、「週週享美食－起司牛肉可頌或起司里肌可頌、經典起司蛋糕或岩漿巧克力蛋糕」和「精選咖啡蛋捲禮盒」，更有精選「免費咖啡用品與提袋」。活動詳情請依星巴克網站公告為準。西雅圖咖啡2大優惠慶祝端午節快樂！提醒大家，加入@baristacoffee官方LINE帳號，點選下方「寄杯優惠」選單，至門市結帳購買，每人限購5組，寄杯限指定品項。提醒大家，優惠限定同品項/大小；不含瓶裝水、手沖咖啡；恕不與其他優惠合併使用；恕不與折價券合併使用。