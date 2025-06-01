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罷免民進黨立委吳思瑤正進行第二階段連署的最後衝刺，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任今（1）日坦承，目前至少還差5000份連署書。民眾黨主席黃國昌預計下午率領黨公職，共同來到由志工「掃除綠衛兵」發起的罷免吳思瑤北投區連署攤位，呼籲大家一起站出來！罷免民進黨吳思瑤的連署送件狀況一波三折，藍營青年軍、「地動刪瑤」方面，由於更換領銜人張克晉的「鮭魚迴游」行動失敗，召集人賴苡任認為，希望第二階段連署的推動不再受限領銜人身分，因此趁端午3天連假，希望繼續衝高份數。民眾黨方面，黨主席黃國昌也預告，下午3時會率領黨公職，前往北投區「掃除綠衛兵」志工團的連署攤位全力衝刺。包括黨秘書長周榆修、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞、張志豪以及立法院黨團主任陳智菡都會到場。民眾黨表示，面對民進黨「選輸翻桌」發起大惡罷，執政黨立委在國會表現如同綠衛兵，傲慢造謠、無視民意、替權貴護航，台灣民眾黨絕不會袖手旁觀，呼籲大家一起站出來，連署罷免吳思瑤。