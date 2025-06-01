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牡羊座本周運勢

金牛座本周運勢

雙子座本周運勢

巨蟹座本周運勢

獅子座本周運勢

處女座本周運勢

天秤座本周運勢

天蠍座本周運勢

射手座本周運勢

摩羯座本周運勢

水瓶座本周運勢

雙魚座本周運勢

❤️感情這周感情方面態度冷淡，浪費了好機會。工作上小心溝通；感情上不願接觸感情、身邊的有心人。❤️感情這周感情方面有對象的話，可能是已經死會的，你會偏向放棄。工作上狀況艱難，還是小有收獲；感情上是段三角戀，你的意願不高。❤️感情這周感情方面出現桃花，對方非常愛你，可惜你不感興趣。工作上稍微不順，不要原地打轉、鑽牛角尖；感情上對方非常迷戀你，可以考慮一下。❤️感情這周感情方面是時候進入下一個階段，但彼此不愛了，缺乏耐性，你會偏向放棄。工作上遇到狀況要有點耐心；感情上對方不愛了，對彼此都有點乏味了。❤️感情這周感情方面對方有點游移，不喜歡你某些地方，造成兩人拉扯。工作上難成交，對方不夠老實；感情上小心感情不順，對方對你挑剔，或某些地方很排斥。❤️日常這周小心各種爭吵，人家就是看你不順眼。工作上狀況不佳，競爭激烈，人家就是不買單；感情上情敵很多，未必能勝出。❤️工作這周工作方面稍微不順，出乎你預料，業績可能會下降不少。工作上事情不如意，只能積極找機會；感情上有人對你示好，不妨考慮一下。❤️感情、日常、工作這周小心事事失望，不如你預期，要避免吵架。工作上小心爭執；感情上對方有三角戀被發現，要交往要審慎。❤️感情這周感情工作方面都別太放任不管，搞不好是好機會呢。工作上有大錢進帳，要積極一點；感情上對感情要多用心經營。❤️日常、感情、工作這周工作方面買氣不佳，或很冷清，人家意願不高。工作上要打起精神，有些散漫；感情上各玩各的，放任彼此。❤️感情、工作這周感情方面競爭者眾多，不妨給個機會。工作上水漲船高，可以多合作；感情上桃花有一批，但可能不是你喜歡的類型。❤️感情這周感情方面桃花眾多，雖然你不感興趣，可能剛分手，但裡頭說不定有好桃花喔。工作上離職潮，不乏挖角、機會；感情上桃花朵朵開，很讓人喜愛。