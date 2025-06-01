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世界首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近來退出政府效率部運作，回歸企業家本行，不過他在5月30日現身白宮時，右眼下方的瘀青引起了外界注意。雖然馬斯克稱是兒子打他一拳造成的，但美國媒體紐約時報指出，馬斯克自去年砸下重金為川普助選時，嗑藥量已大幅增加，甚至連膀胱都出現問題。對此，馬斯克澄清自己「現在沒有吸毒」，抨擊紐約時報「胡說八道」。綜合紐約時報等媒體報導，熟悉馬斯克的匿名消息人士向紐約時報透露，馬斯克在跨足政治期間，經常服用大量強效麻醉劑「氯胺酮（ketamine，K他命）」，還曾服用搖頭丸（Ecstasy）與迷幻蘑菇（magic mushrooms）等藥物。馬斯克去年投入了2.75億美元，以示對川普競選總統的支持，從而成為川普團隊的核心成員，但隨著他透過政府效率部（DOGE）發揮巨大權力之後，他的吸毒行為愈演愈烈。據紐約時報報導，馬斯克染上了嚴重的K他命依賴，幾乎天天使用這種強效麻醉劑，與他先前在訪問中聲稱「大約每兩週少量使用一次」的說法明顯不符。馬斯克今年3月曾對記者表示，「如果你用太多K他命，根本無法完成工作，而我有很多事要做。」藉此淡化他的用量。然而，紐約時報指出，早在去年春天，馬斯克就向身邊人透露，他的K他命使用已影響膀胱功能。據美國緝毒局資料，K他命具迷幻效果，會使人脫離現實感，長期使用K他命會出現慢性膀胱炎的副作用，會導致頻尿問題。報導稱，馬斯克有時甚至每天使用K他命，而且會與其他藥物混合使用。有知情人士指出，馬斯克每天隨身攜帶一個藥盒，裡面裝有大約20顆藥丸，包括含有安非他命的藥物Adderall。白宮5月30日為馬斯克舉辦告別會，當時他左眼明顯瘀青，加上紐約時報報導其用藥傳聞後，更加引發外界揣測。紐約時報還提到了過去馬斯克的異常行為，包括曾做出疑似納粹式敬禮。目前尚不清楚馬斯克是否曾在白宮期間處於藥物影響之下。他當時參與了一些敏感外交會議，並掌握了聯邦支出削減的權力。對此，馬斯克在社群平台X（舊稱推特）上發文澄清，「明確地說，我沒有吸毒！紐約時報簡直是胡說八道。」他補充稱，「我幾年前確實試過處方的 K他命，也在X上講過了，所以這根本不是新鮮事。它對走出情緒低谷有幫助，但我那之後就沒再用了。」針對右眼的傷勢，馬斯克則稱是與5歲的兒子 X Æ A-12（簡稱 X）玩耍時，被兒子打了一拳造成的。相關報導與華爾街日報今年1月的調查結果相符，當時報導揭露馬斯克曾使用多種非法藥物，但其律師聲稱馬斯克在SpaceX接受定期藥檢，從未檢測不合格。由於與政府有合約在身，SpaceX對員工實施嚴格的無毒職場政策。衛報報導，內部消息指出，馬斯克在接受隨機藥檢前都會事先收到通知，削弱了藥檢的實效。當被問及馬斯克是否有進行藥檢，以及是否對報導作出回應時，白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）避而不答，僅表示馬斯克「對美國納稅人的貢獻遠超許多職業政治人物」。媒體也詢問了川普是否知道道馬斯克「經常吸毒」一事，川普僅回應稱「我不知道。」並補充，「我覺得馬斯克是個很棒的人。」