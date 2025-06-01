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國民黨立委徐巧芯遭遇罷免危機，第二階段罷免連署書送件率達選區人數175%。對此，國民黨立委羅智強今（1）日直言，若徐巧芯被罷免，不只是國民黨的失敗，更是整個在野陣營的重挫，他將用書款所打造的「台灣戰車隊」，駛進台北市松山信義區，為戰友徐巧芯助陣，羅也說，現在的關鍵只有一個，就是支持者必須出來投票。羅智強指出，徐巧芯是在野黨最堅強的新生代戰力，但也因其直言不諱、勇於監督，成了執政者集火攻擊的「頭號戰犯」；羅智強說，自己雖也面臨「惡罷」風暴，但始終堅持「一席都不能少！」這場戰爭，絕不是一人之戰，而是整體在野監督力量的保衛戰。羅智強強調，若徐巧芯被罷免，不只是國民黨的失敗，更是整個在野陣營的重挫，是台灣民主制衡力量的重大損傷，因此現在的關鍵只有一個，就是支持者必須出來投票；羅透露，在徐巧芯的選區裡，「反對罷免的人是多數，問題是支持者出門投票的比率偏低」。羅智強表示，至今不少朋友仍以為「我反對罷免，就不去投票」，這是一個致命的誤會，由於25%就可以罷免過半當選的立法委員，門檻非常的低，所以，罷免規則只有二個，包括「不投票，就是罷免羅智強，就是罷免徐巧芯」以及「支持羅智強，支持徐巧芯，一定要出門投『不同意罷免』票」。