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▲任晴佳不僅是學霸，更兼職當模特兒，是內外兼具的星二代代表。（圖／任晴佳IG）

香港金像獎影帝任達華膝下只有一名獨生女，是21歲的學霸星二代任晴佳（Ella），現在正就讀倫敦政治經濟學院；日前有消息指出，任晴佳畢業後就可繼承任達華名下的30處房產，令人稱羨。任晴佳完美繼承名模媽媽與影帝爸爸的好基因，不僅長相出眾、頭腦也很聰明，小學、國中就讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，14歲後就到英國留學，目前在倫敦政經學院（LSE）主修社會學，對金融及數學領域有濃厚興趣。日前陸媒就有消息指出，任晴佳畢業後，任達華就會把名下30處房產轉給女兒打理，但任達華否認此事。5月30日他出席活動時回應，女兒其實還有1年才畢業，全球30多處房產投資也都是老婆琦琦在幫忙打理的。不過任達華也不否認，若從長遠的時間來看，未來他和琦琦退休或是身故，遺產確實都要留給女兒。，更透露女兒目前更喜歡AI、數學，對這些學術研究還是比較有興趣。據港媒《香港01》報導，任達華在香港有「娛樂圈樓王」的封號，拍戲之餘就愛投資房地產，任晴佳也早在2歲時，就擁有上海與維也納的房子，衣食無憂。任晴佳也曾在自己的VLOG上分享校園生活，早上9點開始一路上課到下午6點，自律的她還會自己到圖書館看書到半夜，閒暇之餘更兼職模特兒，對生活很有規劃，完全不須父母操心。