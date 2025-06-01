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內政部近日擬推動中正路改名，慘遭在野、地方首長罵爆，昨天內政部緊急改口，強調由於街道更名涉及的層面相當廣泛，內政部會持續與地方政府及居民進行溝通，「取得共識後再依法推動」。對此，前立委郭正亮質疑，賴清德政府的施政優先順序，邏輯矛盾讓人不願配合，呼籲國民黨追究改名所需的具體預算。郭正亮28日在節目《大新聞大爆卦》指出，根據AI統計，全台共有316條中正路需要更名，影響層面相當廣泛，甚至牽涉民眾的地契以及身分證都要改，非常擾民。郭正亮質疑，賴清德政府的施政優先順序，並批賴政府執政邏輯矛盾，讓人憤慨、不願配合，呼籲國民黨應追究改名所需的具體預算。媒體人謝寒冰則批評，內政部到處喊預算被刪、窮得半死，卻稱願為中正路改名提供補助，他比喻「就像有人說，我每天窮得飯都沒得吃了，但是我每天都戴香奈兒，有毛病嗎？」直指內政部此舉令人難以信服。由於宣布推動中正路改名引發砲轟，內政部昨天發布新聞稿緊急改口，《促進轉型正義條例》雖有明定中正路需改名，但由於街道更名涉及的層面相當廣泛，內政部會持續與地方政府及居民進行溝通，取得共識後再依法推動。