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31冰淇淋：「增量50%、25元多一球」！6月消暑優惠

▲31冰淇淋6月消暑優惠！加31元「增量50%」可升級標準雙球、購買迷你三球「加25元多一球」。（圖／翻攝自31冰淇淋FB提供）

義美冰淇淋「第二件5折」！草莓鮮乳盒裝特價

▲義美IRIS&FRIENDS頂級冰淇淋盒裝「第二件5折」。（圖／翻攝自義美食品FB）

端午連假今天天氣悶熱有雨，開工日氣溫更高恐飆出36度，幫大家一次整理6月消暑優惠！31冰淇淋「日日都是31日」第二彈優惠活動到今天，6月1日購買小雙球冰淇淋，加31元「增量50%」可升級標準雙球；31冰淇淋6月5日即將迎接「小貪吃鬼節」，購買迷你三球加25元多一球，最多可以加購7球好嗨。義美冰淇淋IRIS&FRIENDS草莓鮮乳冰淇淋盒裝「第二件半價」。不是31日也可以用31元爽吃31冰淇淋加倍！31冰淇淋「日日都是31日」第二彈優惠活動，最多可以加購到7球有夠嗨。天天10種口味，想要吃一輪架上口味趁現在。義美門市限定即日起至6月2日，IRIS&FRIENDS頂級冰淇淋盒裝「第二件5折」快閃優惠，選用優質生乳製作、無添加人工色素，酸甜草莓鮮乳，濃郁不膩口。提醒大家，限盒裝現售（原價300元/4杯盒裝），每人限購3組可任選口味搭配，會員不再享95折；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。