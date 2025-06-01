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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平昨戰打出雙響砲，今日開賽前則再次進行實戰投打練習Live BP，總計對決7名小聯盟打者用了29球，被敲出2支安打、飆1次三振，最快球速為156公里，還用直球讓一位小聯盟打者打到斷棒。大谷翔平在2023年持續二刀流身手，卻遇上右手肘受傷開刀，至今都還未重返投手丘，上月26日首度進行Live BP，當時對道奇聯盟隊友用了22球，投出2次三振，球種包含四縫線直球、橫掃球與快速指叉球。大谷以投1休5頻率登板，今天則進行模擬2局投球，第一局投16球，中間則退場休息長達8分鐘再上場，最後花費29球中有14顆為好球，面對7位小聯盟打者被打出2支安打，三振與保送各1，比賽中段一度把球催到156公里。道奇總教練Dave Roberts賽後受訪時表示，大谷整體狀況很理想，今天把用球數再提高一點，並模擬2局投球，最重要的是保持健康，同時Roberts也提到大谷在維持投球頻率下，打擊上也持續對球隊有貢獻，這是一件難以想像的事情。洋基24歲小將Oswald Peraza跟大谷面對的其中一位道奇新人聯盟打者是舊識，今天也在場邊觀賽，他笑說大谷昨天打出雙響砲，今天還可以投球實在很不可思議，「昨天才敲出2支全壘打，今天進行Live BP，大谷根本不是凡人，現場見證一個人勝任投、打2個角色，實在很厲害。」