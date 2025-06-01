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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇新人聯盟的台灣20歲混血小將柯敬賢，繼上戰敲出3支安打後，本戰面對小熊新人聯盟再度上演4安猛打賞，6項打擊數據暫居新人聯盟第一，持續以電玩般的宰制成績，宣告自己值得被升到更高階聯盟。柯敬賢近3戰都敲安，連2戰至少雙安貢獻，本場他續扛開路先鋒守中外野，總計5打數敲出4支一壘安打，並貢獻1分打點。柯敬賢本戰賽後累積出賽20場，打出30支安打、其中包含9支二壘安打、1支三壘安打與1支全壘打，打擊率為4成55，上壘率5成48、長打率6成67，他在新人聯盟的打擊率、上壘率、長打率、攻擊指數（1.215）、安打數（30）、二壘安打數（9）等6項數據，全都是新人聯盟第一。至於另一位在新人聯盟出賽的紅人隊好手林盛恩，持續以二刀流培養，本戰扛起先發第5棒，但4打數無安打、吞2K，打擊率下降至1成88。