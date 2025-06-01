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北市文山區一所私立名校上月28日驚傳學生在實驗室實驗時，疑因酒精燈操作失誤導致爆炸，並引發火警，其中一名學生頭部約有20%燒燙傷，現已住進加護病房治療中。對此，台北市教育局今（1）日證實，發生事故的就是再興中學，並強調已督導校方全面加強實驗室安全管理。媒體報導，再興中學七年級學生在科學專班下課時進行實驗，事發時無教師在場，有學生拍下影片也遭校方要求刪除，遭質疑處理不當。對此，北市教育局指出，這起事故是發生在5月28日下午，經查，校方於事發當下有陪同學生送醫並聯繫家長，同時對受傷學生及參與課程學生的班級啟動安心輔導機制，教育局將持續督導學校釐清並檢討校內實驗室安全維護。教育局表示，為防範類似事件，已督導學校全面加強實驗室安全管理，過去亦多次發文、並於校長會議等重大行政會議，重申學校實驗室安全管理規範，針對實驗室管理人員於2025年5月辦理增能研習。教育局強調，後續將持續加強各校人員培訓，並請各校應嚴格落實「學校實驗室一般注意事項及安全指引」，確保實驗操作符合規範、安全設備完善，確保師生安全。