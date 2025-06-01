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▲ 在台中金錢豹酒店上班的顏女（右）酒駕撞死陳姓烘焙師後入監服刑，透過信件向家屬懺悔。（圖／翻攝畫面）

2017年，台中市發生一起酒駕撞死人案件。當年在金錢豹酒店工作的顏子娠，凌晨酒後駕駛白色賓士闖紅燈，撞死32歲烘焙師陳育邦，並一度肇事逃逸，最終遭判刑9年半定讞。事隔多年，顏女即將假釋出獄，民事賠償金額高達千萬元卻尚未執行，陳男家屬面對痛失親人的傷痛，選擇「給她一條生路」。事發於2017年11月14日凌晨，顏子娠酒後駕車，於文心路、西屯路口闖紅燈，撞上綠燈直行的陳育邦，致其傷重不治。事後顏女與兩名同行男子一度謊稱駕駛非她本人，遭監視器畫面揭穿，二審判刑9年半定讞，屬同類案件中刑期較重。陳家當時也表達對判決結果的認同。服刑期間，陳育邦的姊姊多次以書信與顏女往來，雖無法完全放下喪弟之痛，仍期盼對方能真心悔改。6月1日正是陳育邦的生日，陳姊在社群媒體公開兩人通信，透露顏女已提出假釋申請，而原本可主張的千萬元民事賠償，家屬選擇不再追討。「我不想再處理這些破事，但只要爸媽願意，我認為我們必須堅持。」陳姊表示，儘管過程繁瑣且追訴權或將逾期，仍希望表達對加害者負責任的社會態度。不過陳父則認為程序複雜，也希望給對方改過自新的機會。信中，陳姊直言：「妳已自由，卻罪無可赦。我們這一生不會原諒妳，但我們樂見妳悔改。」她表示，若顏女能走上正道，家屬願努力學著放下過去。顏女回信坦承看完信內容後情緒潰堤，對家屬選擇不主張賠償感到愧疚，表示未來將投入公益與捐款行動作為補償。她寫道：「看到你們一輩子無法原諒我，心真的很痛，但我願意用行動證明自己的改變，不辜負你們曾給的機會。」