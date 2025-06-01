好吃的海底撈以包山包海的驚人服務，深受消費者歡迎！粉絲喜歡點撈麵看甩麵表演，還熱衷混搭配料，下廚包水餃、包蝦捲變出各種隱藏美食。近日，有民眾分享帶海底撈自己的鍋底到門市闖關成功，「自帶鍋底現省200元」還發文教學，引來網友不挺「得了便宜還賣乖」、「不要亂教 店經理只是懶得計較而已」。業者聽聞此事表示：「海底撈門市不開放自帶食材（包含鍋底與菜品）」132字回應《NOWnews今日新聞》。
海底撈今年登台十週年，除了鍋底配料都好吃，還開創變臉表演、免費美甲、按摩椅體驗、兒童遊戲區等包山包海的服務，每次都讓人看得嘖嘖稱奇，大讚服務真好。
過去2017年曾開放客人自帶食材、不收取額外費用，後因憂心食安問題而暫停。近日，有民眾分享帶「海底撈自己的鍋底」到門市闖關成功，透露雖然「一開始服務員說我們現在不能自己帶食材了」，但他強調「這是你們自己賣的鍋底」，便在店員詢問後闖關成功，「自帶鍋底現省200元」還發文教學，直呼「味道跟店裡的一模一樣」。
雖有網友留言「這可能是今年最省的資訊」、「這樣就不收鍋底費？好划」、「真的假的啦！」；但有更多網友不挺直呼「得了便宜還賣乖」、「吃人夠夠」、「不要亂教 店經理只是懶得計較而已」、「都去吃海底撈了還差這一點鍋底費嗎」。
對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣海底撈，官方132字回應：「您好，海底撈目前全台門市皆提供超過八種以上的鍋底選擇，其中豬肚雞、燕麥奶火鍋為人氣特色鍋底，金藤椒檸檬鍋底則為春夏推出的新品，歡迎品嚐！另外，海底撈門市不開放自帶食材（包含鍋底與菜品）。若顧客有特別喜愛的產品歡迎向我們推薦，我們將納入菜單考慮。感謝您的關注與理解。」
事實上，業者早在年初便公開2024年一整年海底撈最受歡迎鍋底排行榜、人氣配料Top10，供民眾用餐參考：
📌2024台灣海底撈「人氣5大湯底」：
1、清爽酸甜的「新一代番茄火鍋」
2、帶有胡椒香氣、並搭配嫩雞與豬肚底料的暖胃型「豬肚雞火鍋」
3、海底撈招牌「麻辣（牛油 / 清油）火鍋」
4、海鮮、蔬菜都百搭的「三鮮火鍋」
5、全新「燕麥奶火鍋（素食）」擁有濃郁奶香與脆口蟲草花
📌2024台灣海底撈「10大撈派」配料：
撈派撈麵、招牌蝦滑、撈派巴沙魚片、美國特選肥牛、響鈴卷、紅糖糍粑、撈派滑牛肉、血旺、黃金酥肉、撈派毛肚。
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過去2017年曾開放客人自帶食材、不收取額外費用，後因憂心食安問題而暫停。近日，有民眾分享帶「海底撈自己的鍋底」到門市闖關成功，透露雖然「一開始服務員說我們現在不能自己帶食材了」，但他強調「這是你們自己賣的鍋底」，便在店員詢問後闖關成功，「自帶鍋底現省200元」還發文教學，直呼「味道跟店裡的一模一樣」。
雖有網友留言「這可能是今年最省的資訊」、「這樣就不收鍋底費？好划」、「真的假的啦！」；但有更多網友不挺直呼「得了便宜還賣乖」、「吃人夠夠」、「不要亂教 店經理只是懶得計較而已」、「都去吃海底撈了還差這一點鍋底費嗎」。
對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣海底撈，官方132字回應：「您好，海底撈目前全台門市皆提供超過八種以上的鍋底選擇，其中豬肚雞、燕麥奶火鍋為人氣特色鍋底，金藤椒檸檬鍋底則為春夏推出的新品，歡迎品嚐！另外，海底撈門市不開放自帶食材（包含鍋底與菜品）。若顧客有特別喜愛的產品歡迎向我們推薦，我們將納入菜單考慮。感謝您的關注與理解。」
事實上，業者早在年初便公開2024年一整年海底撈最受歡迎鍋底排行榜、人氣配料Top10，供民眾用餐參考：
📌2024台灣海底撈「人氣5大湯底」：
1、清爽酸甜的「新一代番茄火鍋」
2、帶有胡椒香氣、並搭配嫩雞與豬肚底料的暖胃型「豬肚雞火鍋」
3、海底撈招牌「麻辣（牛油 / 清油）火鍋」
4、海鮮、蔬菜都百搭的「三鮮火鍋」
5、全新「燕麥奶火鍋（素食）」擁有濃郁奶香與脆口蟲草花
📌2024台灣海底撈「10大撈派」配料：
撈派撈麵、招牌蝦滑、撈派巴沙魚片、美國特選肥牛、響鈴卷、紅糖糍粑、撈派滑牛肉、血旺、黃金酥肉、撈派毛肚。