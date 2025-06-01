業者聽聞此事表示：「海底撈門市不開放自帶食材（包含鍋底與菜品）」132字回應《NOWnews今日新聞》。

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▲海底撈「撈派撈麵」會現場甩麵表演，各種自創服務受到消費者討論。（圖／記者蕭涵云攝）

▲官方回應表示：「海底撈門市不開放自帶食材（包含鍋底與菜品）」。（圖／記者蕭涵云攝）

「您好，海底撈目前全台門市皆提供超過八種以上的鍋底選擇，其中豬肚雞、燕麥奶火鍋為人氣特色鍋底，金藤椒檸檬鍋底則為春夏推出的新品，歡迎品嚐！另外，海底撈門市不開放自帶食材（包含鍋底與菜品）。若顧客有特別喜愛的產品歡迎向我們推薦，我們將納入菜單考慮。感謝您的關注與理解。」