我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市中正區5月23日發生一起汽車暴衝事故，一名78歲邱姓老翁無照駕駛，在重慶南路上接連追撞多輛車輛與行人，造成8人受傷。邱男經送醫後一度在加護病房觀察，並在5月28日轉入普通病房，而目前全案有1名傷者女兒提告傷害罪，警方表示，將待其出院後通知到案，釐清事發經過。根據警方調查，案發當日下午，邱男駕駛自用轎車沿重慶南路一段南向行駛，行經漢口街口時，疑似操作不慎，暴衝前方兩輛機車，接著闖紅燈衝撞一名過馬路行人，最終波及706路公車及3輛汽車才停下。事故造成2名機車騎士四肢擦傷、79歲劉姓行人右小腿骨折重傷，另有2名汽車駕駛胸部與腿部不適。邱男所駕駛車輛車頭嚴重毀損、安全氣囊爆開，邱男也一度陷入昏迷，由現場民眾協助脫困送醫。警方初步調查，邱男並無酒駕情形，酒測值為0，但他並未持有駕照，已依法舉發。事後邱男背景也被起底，他是一間資本額近2億元的貿易公司董事長，平時居住於中正區，距事發地點不遠。對於事故原因，警方不排除邱男在第一次碰撞後誤將油門當煞車，導致接連撞擊，但詳細肇因仍待進一步釐清。目前全案中，僅劉姓傷者的女兒於事發隔日提告邱男涉嫌傷害罪，認為邱男明知無照仍駕車上路，行為已構成故意。警方表示，待邱男康復出院後，將通知其到案說明，並依傷害罪嫌移送法辦。