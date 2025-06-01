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端午節過後運勢翻轉！《搜狐網》分享，今（1）日起「4大生肖」將迎來財運、事業齊飛的好時機。屬馬者奮力奔馳、事業漸入佳境；屬猴者機運降臨，偏財收入不斷；而屬虎者則職場亮眼、投資回報看俏。想轉運的朋友不妨參考這波生肖運勢，把握下半年發財起飛的好機會。屬馬的人熱情洋溢、活力十足，對未來充滿希望與追求。從6月1日起，他們就像脫韁野馬般衝刺不止，勇於挑戰、追求卓越。屬馬者行動力強，有想法就會立即實踐，擅長溝通、容易融入團隊，並發揮個人優勢。工作上積極主動、勇於承擔責任，隨著努力累積，事業進展明顯，生活也更加精彩充實。屬猴的人聰明靈巧、善於應變。6月1日後，將迎來財神眷顧，財運持續走升。除了可能獲得額外收入如獎金、分紅外，良好的人際關係也讓他們在投資或創業上獲得貴人幫助。建議屬猴者可趁此時機好好規劃財務，謹慎理財，把握機會轉化為實際的經濟收入。屬虎者天生具備領導能力與創造力，6月1日起將迎來事業突破期。這段時間，他們的努力有望獲得主管賞識，甚至帶來豐厚回報。在投資方面，短期計畫尤其有利，可能會出現可觀獲利。同時，屬虎者也積極學習理財知識，提升自身財務管理能力，為長期穩定的財運打下基礎。龍在傳統文化中象徵吉祥，廣受喜愛。6月1日起，屬龍的人將有機會遇上重要的職場轉機，可能是升職、也可能是業務合作的大突破。在職場表現上獲得上司與同事肯定，自然財運也跟著來報到。不論是獎金、分紅或其他收入，都讓生肖龍驚喜連連，事業與財運雙豐收。