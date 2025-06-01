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在今（1）日洛杉磯道奇以18：2大勝紐約洋基的比賽中，出現了讓人會心一笑的一幕。內野手Kike Hernandez在第9局登板投球，不僅再度上演「代班終結者」戲碼，還成功以7球解決4名打者，無失分完美收尾，展現另類「守護神」風采。這場比賽從第6局起，Hernandez就以一壘手身份替補上場。而當比數拉開至道奇領先16分後，他在第9局披上印有「Safety First（安全第一）」字樣的頭部防護裝備，化身投手站上投手丘。雖然首名打者Jasson Domínguez敲出左線二壘安打，但他隨後迅速讓對手擊出三壘滾地球、游擊滾地球與中外野飛球，成功關門。這是Hernandezz本季第二次登板。早在4月29日對馬林魚的比賽中，他就在比數15：2的大局勢下登板，同樣無失分完成任務。而當時他戴的同款防護裝備迅速成為話題，甚至被製成T恤販售，照片上印有他戴著頭套投球的畫面與「Safety First」的標語，成為球迷間的趣味話題。這次再次登板，社群媒體上迅速掀起討論，有球迷留言：「真正的大聯盟終結者—Kike Hernandez」、「Kike比大谷還像二刀流選手」、「Kiké才是我們的守護神！」。有趣的是，這場比賽中不僅道奇祭出野手投球，洋基在第8局也讓內野手Jahmai Jones登板救援，讓這場傳統強權之戰出現雙方都由野手投球的罕見場面。Hernandez今年在兩場投球中合計面對9名打者，僅被敲3安打，無失分，防禦率0.00。儘管不是正牌投手，但他「安全又有效率」的表現，讓人不禁懷疑，道奇是否該考慮讓他成為球隊的「秘密武器」？