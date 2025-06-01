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▲唐吉訶德西門町店「若櫻壽司」開幕不到一年就熄燈。（圖／記者周淑萍攝）

▲北部首間「若櫻壽司」插旗Donki西門町同棟的5樓，6月28日起開幕指定商品半價優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲若櫻壽司內的餐點，主打現點由師傅現做，且採人工點餐提供桌邊服務。（圖／記者葉盛耀攝）

台灣人熱愛吃壽司，不過最近饕客可要哭哭了！唐吉訶德旗下日本連鎖品牌「若櫻壽司」全面退出台灣市場，台中TIGER CITY店、高雄大立店，全台3家門市一次收光，其中台北西門町店更是不到一年就熄燈，想起開幕時還爆紅掀起排隊熱潮，不少消費者聞訊感嘆「太驚嚇了」、「還沒去吃過就關了」。以供應日本特色商品聞名的「唐吉訶德DON DON DONKI」，進駐台灣深受消費者歡迎，旗下現煮食堂（ヲた飯堂）、COSME DONKI等品牌，還有和牛串、安田精米等人氣商品也都受到青睞。唐吉訶德旗下的「若櫻壽司」，才於2023年11在台中TIGER CITY開出全球首店，標榜使用北海道七星米現碾新米，現點現做握壽司，搭配生魚片、日式烤物、天婦羅等多樣日式餐點，掀起話題。爾後，陸續進駐高雄及台北，尤其高雄「DON DON DONKI」為南部獨家全台最大店，開幕時激出超狂排隊人龍。然而，唐吉訶德DON DON DONKI西門町店「若櫻壽司」，才在2024年6月28日歡慶開幕、首度插旗北部市場，打造開放式吧檯、可欣賞現殺鮪魚秀，開幕推出鮭魚壽司半價優惠寵客，；未料，竟是該品牌最快在台宣布歇業的門市，已於2025年5月11日結束營業，經營不到一年就熄燈。如今，「若櫻壽司」台中TIGER CITY店、高雄大立店，同步於昨天5月31日劃下句點，已然全面退出台灣市場。消息一出，讓不少消費者感嘆「還沒吃過」、「太驚嚇了」、「單價偏高，但是蠻好吃的」、「還沒去吃過就關了」、「我覺得超好吃耶，好難過」。