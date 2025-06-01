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▲青瓦台。（圖／美聯社／達志影像）

「青瓦台魔咒」發威 韓國歷任總統無善終

韓國前總統尹錫悅在日前遭到罷免下台後，新一屆總統大選即將在6月3日登場，而共同民主黨候選人李在明被視為熱門人選之一。李在明近日在談及自己想要使用的辦公室時表示，「青瓦台是最好的」。綜合韓國媒體報導，李在明30日在節目接受訪問時表示，「現在的青瓦台是最好的選擇。」並稱青瓦台歷史悠久、具有象徵性，也有文化價值，「沒有不用的理由。」他進一步指出，「就連維安問題也一樣，那裡（青瓦台）是最理想的。）」李在明話鋒一轉，直言「很多人跟我說，如果我當選，就不要去龍山。那裡的維安問題太嚴重了。不管是竊聽問題，還是警戒、警衛問題，完全是暴露狀態。」不過李在明也坦言，現在暫時沒有辦法立即遷入青瓦台，儘管有聲音稱將龍山進行整修就能遷入，但這樣就會需要開銷。「我想還是先在龍山小心謹慎地低聲交談，然後盡快修繕青瓦台再搬回去比較好。」李在明進一步表示，「為了這種辦公地點的問題花錢，實在太浪費了。現在連基本生計都很困難，怎麼可以因為國政負責人覺得不便、不舒服，就花掉數百、數千億韓元呢？還連帶趕走國防部那些機關。」尹錫悅在自2022年3月的總統大選勝出後，以「將青瓦台還給人民」的競選承諾為由，進行總統府遷址作業，將原國防部大樓改造成總統辦公室，並斥資將外交部長官邸改造成總統官邸，而青瓦台則開放給一般民眾參觀。青瓦台為韓國歷史古蹟，自古以來被視為風水寶地，曾是韓國的最高權力象徵。尹錫悅將總統府遷址，不僅被質疑其是因為風水考量，也批評是浪費韓國人民的納稅錢。且儘管尹錫悅將辦公室遷至龍山，似乎也沒能逃過「青瓦台魔咒」，仍因去年12月時實施緊急戒嚴而被彈劾下臺，並成為首位任內被捕的韓國總統。後被檢方以內亂罪起訴，案件審理中。「青瓦台魔咒」是韓國的一政治現象及都市傳說，由於過去韓國歷任總統皆未能善終，故得其名。在韓國前後20任、13人在任職總統期間中，有9人沒做完任期或任滿後下場淒涼，包括李承晚、尹潽善、崔圭夏3人因政變或民運下台。其中第1到3任李承晚，在1960年爭取第4任期大選中，因選舉舞弊引發「419革命」，被迫辭官下台。李承晚其後流亡夏威夷，最終在檀香山離世。第5到9任朴正熙任內遭韓中情局長金載圭暗殺。全斗煥、朴槿惠、李明博、盧泰愚4人卸任後被起訴判刑。盧武鉉卸任後遭韓國檢察院調查，最終墜崖身亡明志。雖然第14任金泳三、第15任金大中在卸任後「全身而退」，但子女也因貪腐入獄。而第19任文在寅在任內時，總統官邸名義上在青瓦台，但實際在光化門辦公，但似乎也難逃「青瓦台魔咒」，他卸任後因通過女兒女婿收賄的指控被檢方調查。2025年4月24日正式被起訴。不論是尹錫悅還是文在寅，都在任內試圖「逃離」青瓦台，但仍落得淒涼下場。而李在明涉嫌違反公職選舉法的案件，雖然日前被最高法院發回重審，日期延至總統大選後。就算李在明能夠在總統大選中勝選，但據韓國憲法，總統享有一定的刑事案件豁免權，這取決於法院如何界定這起案件。即使李明當選總統，這起官司仍可能繼續審理，他仍有中途下台甚至入獄的風險。