新北市三峽區於5月19日發生一起汽車暴衝事故，造成多名學生與用路人死傷。根據新北市教育局統計，事故共造成兩名學生不幸身亡，另有八名學生受傷，其中包括七名國中生與一名幼兒園幼童。

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目前還有四名學生正在住院治療，其中三人在普通病房，一人傷勢最重，正在加護病房觀察。該名傷者為三峽國中七年級的張姓女學生，因腦部重創，昏迷指數僅3，院方已由院長領軍，成立跨科別醫療小組每日進行會診。

至於受傷學生中，已有三名國中生出院，其中兩人傷勢已癒，準備重返校園，一人則因行動不便，得在家休養。受輕傷的幼兒園孩童則已於事故隔日返園上課。

此外，已有在地企業與社會善心人士主動捐款，協助罹難學生家庭辦理後事及傷者後續復健與醫療費用。教育局表示，將持續提供必要協助，期盼所有傷者早日康復，家庭儘速重回正常生活。

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