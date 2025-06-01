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國民黨在台北市力推罷免吳沛憶、吳思瑤，二階送件期限為6月7日，剩下一周時間。不過，國民黨立委翁曉玲卻在昨（31）日直播中驚爆，「因為現在真的送件（連署書）進來的議員也沒有幾位」，希望說收到多少件數就趕快送到總部，讓我們可以造冊。李孝亮與翁曉玲昨天在「歷史哥」YouTube直播中合體，李孝亮提到，現在只剩一個禮拜時間，6月7日就是最後期限，「希望在地的議員真的可以動起來，幫我們多收一點連署書，然後儘早交到我們這邊來，這樣才方便我們之後的造冊」。沒想到，翁曉玲卻直接爆料，「因為現在真的送件進來的議員也沒有幾位，對啊，有一些議員聽說沒有送件，我不知道，還是說他已經收了很多件只是還沒有送到總部，我們很希望說收到多少件數就趕快送到總部，讓我們可以造冊。」對此，李孝亮上午回應表示，他相信最後陸陸續續都會進來，這邊民意代表收到連署書，現在在統計整理，「畢竟還有一個禮拜，我相信他們也會利用端午假期的時間，幫我們多收集連署書。」