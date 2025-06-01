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國民黨罷免吳沛憶、吳思瑤二連署進入最後倒數。其中，每位罷綠委所屬選區（士林北投、中正萬華）的黨籍市議員，必須為該選區罷綠委案承擔5000份連署書責任額。對此，「憶事無成」領銜人李孝亮今（1）日受訪時說，台北市議員吳志剛已經有交連署書給他，明天台北市議員鍾小平也會交件，至於台北市議員郭昭巖的部分，李孝亮無奈笑嘆，「我會再想辦法跟她連絡」。罷免吳沛憶、吳思瑤二街連署行動進入最後倒數，由於昨天國民黨發動對民進黨籍原住民立委陳瑩及伍麗華的罷免案，因第二階段連署未於法定期限內送件，形同失敗，外界將罷免綠委最後希望寄託在罷免「雙吳」上，如果連罷免雙吳都失敗，國民黨在大罷免戰恐將面臨31：0局面。對此，李孝亮今天受訪時提及說，一定會努力到最後，「雖然離達標的路還有一段距離，如果下周天氣好的話，我相信我們的份數會提升蠻多的。」而目前距離門檻，李透露「離目標差距1萬1、1萬2左右。」李孝亮也透露，吳志剛已經有交連署書給他，份數約820份。明天鍾小平跟國民黨台北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽，會一起把鍾小平收集到的連署書份數交給他，至於多少？還在統計中，但李希望可以填補缺口，他也希望中正萬華好朋友趁最後一天端午假期來簽連署書。至於郭昭巖的部分，李孝亮無奈笑嘆，「我會再想辦法跟她連絡」。