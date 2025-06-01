端午節後天氣越來越熱，人手一杯手搖飲料的季節來了！台灣飲料界長青樹「50嵐」創立30年，仍以「平價且品質穩定的真材實料」，低調在飲料控心中佔有一席之地。近期，卻被網友發現開賣新品「日沐綠」，莫非是在向台中發跡、近期開賣九層塔「高讚塔奶蓋烏龍綠」的「一沐日」下戰帖？引來資深粉絲笑道一看就知是「8冰綠經典品項」，也有網友認證「店員竟然聽得懂我在點什麼」，真相令人莞爾。
手搖飲料界低調穩賣王「50嵐」，近期又有新話題！上週才被《NOWnews今日新聞》挖出最新冷知識，官方認證50嵐北部（北北基）每季都會有「店長推薦」必喝清單，萬年不變的每月霸榜「超強手搖」，則是經典「一號四季珍波椰」，小編更證實：「去中南部說2號 店員是聽不懂的喔～」，成為北部粉絲的共同秘密。
最近，有網友分享朋友到門市：「他剛剛跟店員說他要一杯 日冰綠」的畫面，還釣出官方小編糾正是「日沐綠」；連50嵐Threads上自介處也是寫上店長推薦飲品「日沐綠」。一時讓人驚訝，向來低調的50嵐直接開賣「日沐綠」，莫非是在向台中發跡、近期開賣九層塔「高讚塔奶蓋烏龍綠」的「一沐日」下戰帖？
最新50嵐「店長推薦」必喝清單，最下方5號「8冰綠」，美術使用的排版字體，讓人乍看以為是「日沐綠」，也有粉絲笑歪直呼「真的有像『日』冰綠」、「我看好久，我還想說日冰綠沒問題啊笑死😆 後來才反應過來」，讓不少人大讚「真的超像上次看超久」、「偉哉50嵐新美術總監（？」。
更吸引資深粉絲留言「那你們應該真的很年輕😆 8冰綠是經典品項」，還有網友認證「店員竟然聽得懂我在點什麼== 」，留言區笑翻；更有人推薦「一沐日可以出這個飲料」。看來手搖飲料不只可以消暑，還能博君一笑。
50嵐6月北部的「店長推薦」必喝菜單
1號四季春珍波椰 M 40元／L 50元
2號布丁烏龍奶茶 M 60元／L 75元
3號芒果冰淇淋奶綠 M 65元／L 75元
4號柚子紅茶＋混珠 M 50元／L 60元
5號8冰綠 M 50元／L 60元
而2012年於台中一中創立的一沐日，主打以茶道精神打造正港台灣味手搖飲，每兩季便會研發出新品，最新嘗試以九層塔入茶，搭配香濃特調奶蓋與輕發酵無焙火、清新芳香的烏龍綠茶，2025年夏季新品開喝「高讚塔奶蓋烏龍綠」70元與「輕香烏龍綠」40元，獨特台灣風味。全台超過60家門市6月2日正式開喝2款新品，消暑解渴。
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最近，有網友分享朋友到門市：「他剛剛跟店員說他要一杯 日冰綠」的畫面，還釣出官方小編糾正是「日沐綠」；連50嵐Threads上自介處也是寫上店長推薦飲品「日沐綠」。一時讓人驚訝，向來低調的50嵐直接開賣「日沐綠」，莫非是在向台中發跡、近期開賣九層塔「高讚塔奶蓋烏龍綠」的「一沐日」下戰帖？
最新50嵐「店長推薦」必喝清單，最下方5號「8冰綠」，美術使用的排版字體，讓人乍看以為是「日沐綠」，也有粉絲笑歪直呼「真的有像『日』冰綠」、「我看好久，我還想說日冰綠沒問題啊笑死😆 後來才反應過來」，讓不少人大讚「真的超像上次看超久」、「偉哉50嵐新美術總監（？」。
更吸引資深粉絲留言「那你們應該真的很年輕😆 8冰綠是經典品項」，還有網友認證「店員竟然聽得懂我在點什麼== 」，留言區笑翻；更有人推薦「一沐日可以出這個飲料」。看來手搖飲料不只可以消暑，還能博君一笑。
50嵐6月北部的「店長推薦」必喝菜單
1號四季春珍波椰 M 40元／L 50元
2號布丁烏龍奶茶 M 60元／L 75元
3號芒果冰淇淋奶綠 M 65元／L 75元
4號柚子紅茶＋混珠 M 50元／L 60元
5號8冰綠 M 50元／L 60元
而2012年於台中一中創立的一沐日，主打以茶道精神打造正港台灣味手搖飲，每兩季便會研發出新品，最新嘗試以九層塔入茶，搭配香濃特調奶蓋與輕發酵無焙火、清新芳香的烏龍綠茶，2025年夏季新品開喝「高讚塔奶蓋烏龍綠」70元與「輕香烏龍綠」40元，獨特台灣風味。全台超過60家門市6月2日正式開喝2款新品，消暑解渴。