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罷免吳思瑤團隊更換領銜人失敗，罷團召集人賴苡任昨天向台北高等行政法院提起訴訟，主張二階連署不應限制於單一領銜人，中選會則說，無論是罷免提議送件、連署送件、補提送件等，依法即由領銜人或其受託人去做。對此，賴苡任今（1）日受訪時重申其立場，更邀請吳思瑤6月3日一同前往台北高等行政法院聽庭。賴苡任昨天受訪表示，他已向台北高等行政法院提起訴訟，訴訟將於6月3日開庭，訴訟相對人是中選會主委李進勇，目的是主張第二階段連署書應由連署人送件，而不應限制於單一領銜人。中選會則透過文字說明回應，罷免團體與日常生活中的各種團體相同或相似，皆有法定代表人或其法定負責人等。就公職選罷法規定來說，罷免案提議人之領銜人，如前所述可簡稱為罷免案領銜人，就是罷免團體法定代表人或法定負責人的意思。對此，賴苡任今日赴北投市場掃街持續衝刺連署份數，對於中選會回應，賴認為，就中選會的立場來看，當然會強調所謂「依法行政」，依據《選罷法》第80條第三項的規定，必須要有領銜人才能送件。但本案的主要訴訟爭點也正是第80條第三項，因為無論是整體行政制度設計，或是第一階段與第二階段的表格規格不同，領銜人本身僅是第一階段的提議人，而提議人又不能成為第二階段的連署人，在這樣的情況下，領銜人既然不是第二階段的連署人，又何以代表具有更大民意基礎的連署人送件？賴苡任指出，他們具備更多理由與事證，「中選會就根據他們現在可以回答的方式回答」；至於是否能夠獲准暫時處分，仍須由台北高等行政法院裁定，預計於3日開庭審理。此外，賴苡任也說，這是第一次台灣選舉史上，罷免案在行政法院受理暫時處分，因此他們誠摯邀請吳思瑤一同前往台北高等行政法院聽庭，讓她可以現場聽到罷團訴求是什麼。