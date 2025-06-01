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根據開泰研究中心（Kasikorn Research Center）與日本國家旅遊局最新數據顯示，日本今年前4個月接待外國遊客達1440萬人次，比去年同期大幅成長25%，其中4月單月更創下390萬人次的歷史新高紀錄。數據進一步揭露令泰國憂心的趨勢：中國遊客赴日人數達200萬人，成長幅度高達68%，居各國之冠。相較之下，截至5月11日，赴泰中客僅為176.7萬人，顯示中客正在大量流向日本市場。航班數據進一步證實這項趨勢。KKP Research指出，2024至2025年間，自中國飛往日本的直飛航班比例從13%攀升至17.9%，而飛往泰國的航班比例則從11%下滑至7.7%。中國飛往日本的直飛航班比例從13%攀升至179%，飛往泰國的航班比例則從11%下滑至77%。觀光業占泰國GDP約20%至25%，是該國經濟的重要支柱。泰國為東南亞第二大經濟體，服務業占GDP約60%，其中觀光業扮演關键角色。中客數量的減少，對泰國經濟影響不容小覷。儘管泰國在今年前4個月外國遊客總數仍達1340萬人次，但較去年同期下降1.75%，中國仍是泰國最大遊客來源國，貢獻183萬人次，但成長力道明顯不如日本市場。面對激烈競爭，開泰研究中心（Kasikorn Research Center）預估2025年赴日的泰國遊客將達120萬人，消費金額可望達540億泰銖。相較之下，泰國必須在形象塑造、安全保障及永續旅遊服務方面快速調整，以免觀光業不再是經濟成長引擎。分析師指出，日本在疫情後積極推動觀光復甦政策，加上日圓相對疲弱，使得赴日旅遊成本下降，吸引大量亞洲遊客。反觀泰國雖然擁有豐富的自然景觀與文化資源，但在基礎建設升級、服務品質提升等方面仍有改善空間。