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2025年中職明星對抗賽球迷投票於上月27日展開，目前經過5天，「人氣王」還是中信兄弟「小可愛」江坤宇，他以破23萬票遙遙領先全聯盟，目前10個位置中有8個位置都由中信兄弟球員佔據，明星賽被中信兄弟球員霸榜趨勢依舊，僅剩下2位球星如孤島，包含先發投手位置是味全龍王牌徐若熙微幅領先，外野手則由統一獅當家球星陳傑憲力抗中信兄弟3位外野手。截至6月1日中午，江坤宇目前獲得超過23萬1000票，在游擊手位置取得斷崖式領先，其餘5隊外野手包含張育成、曾子祐與陳聖平等6人，加起來的票都沒有江坤宇多。明星賽球迷投票首日，中信兄弟有6人取得領先，其中在先發投手、外野手、指定打擊與捕手4個位置趨於第2，但經過百萬象迷數天努力，將打出生涯年的富邦悍將鐵捕戴培峰、本季狂轟濫炸的台鋼雄鷹洋砲魔鷹擠下去，由高宇杰與陳俊秀超車。目前明星賽10個位置，只剩下先發投手與外野手第一名非中信兄弟球員，本季結束後有望旅外的味全龍王牌徐若熙，目前在競爭激烈的先發投手位置獲得超過13萬6000張票，中信兄弟年輕先發盧孟揚則以不到7000票差距緊追其後。外野手方面，目前依舊是陳傑憲取得領先，他獲得超過21萬4000張票，也是人氣王第2名，後方則有中信兄弟3位外野手宋晟睿、詹子賢與岳政華，目前暫居聯盟打擊王的樂天桃猿陳晨威，以超過10萬張票暫居第5。