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韓國總統大選邁入倒數，遭到罷免下台的韓國前總統尹錫悅近來透過聲明，呼籲民眾支持國民力量黨總統候選人金文洙，但遭到國民力量黨幹部警告，請尹錫悅「不要靠近國民力量黨。」韓國總統大選即將在6月3日登場，目前聲勢最高的兩人是共同民主黨的李在明，及國民力量黨的金文洙。綜合韓聯社、東亞日報等媒體報導，尹錫悅在5月31日時，透過聲明表示，「為了守護這個國家的自由民主，並讓國家回歸正常，請大家務必在6月3日前往投票所，集中力量支持金文洙候選人。」他進一步強調，「投票給金文洙候選人，就能讓他成為總統，守護我們國家的自由與未來。若錯過這次機會，將會付出過多時間與犧牲，甚至可能無法恢復自由民主與正常國家體制。」尹錫悅還表示，「只要我們齊心協力、鼓起勇氣，就一定能守護我們的自由與主權。現在，唯一的解答就是把力量集中到金文洙身上。」這並非尹錫悅第一次表態支持金文洙。他在5月17日脫離國民力量黨時，就曾透過社群媒體發表訊息，表態支持金文洙。但尹錫悅在去年12月發動緊急戒嚴後，造成韓國社會混亂。大選日逼近，尹錫悅在投票日前3天呼籲大家支持金文洙，反而使國民力量黨擔心會對中間選民的支持造成負面影響。國民力量黨緊急對策委員長金龍泰便在臉書上警告，「尹錫悅不要再靠近國民力量黨。」他更進一步指出，「前總統尹錫悅雖是自行退黨，但事實上等同於被驅逐出黨。他現在連國民力量黨的邊都別靠近。」國民力量黨目前已完成黨章修訂，明文禁止總統介入黨務。金龍泰還表示，「戒嚴的最大受益者就是（共同民主黨）李在明候選人。若非戒嚴，李候選人別說參選總統，現在應該早已被政界淘汰。」對於尹錫悅的這份呼籲文，金文洙本人並未發表任何立場。金文洙選戰團隊發言人代為回應表示，「我和候選人都不知道該場集會的具體內容。尹錫悅已經離開本黨，目前是自然人，與本黨沒有關聯，因此我們也沒有相關訊息可提供或發表意見。」