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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，於今（1）日賽前先進行投球模擬訓練，後與紐約洋基比賽中敲出雙安，由於道奇6局取得大幅領先，大谷終於可以提早退場休息，也被轉播方拍到他頭靠著場邊欄杆，不小心睡著的畫面，顯見他還在調適投打二刀流的體能考驗，球迷也完全不忍苛責大谷，反而很心疼地表示，「他真的累壞了...」、「不是早上才投完球嗎？」、「不小心睡著被發現的樣子好可愛」、「等等下班回家還要幫忙顧小孩XD」大谷今早按計畫進行傷癒後第2次的Live BP模擬實戰投打對決，對決7名小聯盟打者、花費29球被敲出2安打，結束後開始參與球隊熱身，繼續擔任開路先鋒登場。道奇本戰前2局就攻下10分，大谷翔平本戰4打數敲出2安打，於第六局被換下場休息，退場後的大谷跟教練一起坐在休息區的長凳區等待比賽結束，大谷頭靠著場邊欄杆，隨後累到睡著後才驚醒。大谷預計會在明星賽後重回投手丘，這也是他去年以10年7億美元加盟道奇後，首度擔任投打二刀流角色，大谷最近一次投打二刀流是在2023年，該年球季他打出44轟、95分打點，投球上則拿下10勝5敗、防禦率3.14，並在132局中飆出167次三振，但在該年8月24日後，就因手肘開刀，至今尚未以投手身分登場。