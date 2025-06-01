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罷免吳思瑤團隊更換領銜人失敗，罷團召集人賴苡任昨天向台北高等行政法院提起訴訟，更邀請吳思瑤後天一同去台北高等行政法院聽庭，對此吳今（1）日受訪表示當然不會去，立院工作非常忙，不需要隨賴苡任炒作聲量搏版面，也感嘆稱自己作為政壇前輩，真心想給對方一些建議，認為要投入服務公眾事務，應當要從基層開始，而不是透過政治操作與攻防炒作知名度，「真的非常可惜」。對於罷免吳思瑤更換領銜人失敗，賴苡任將提起訴訟並邀吳思瑤聽庭，吳思瑤說，立院工作非常忙不會去，自己的工作是黨團幹事長，不需要隨著賴苡任一再透過罷免要炒作自己的聲量。至於賴苡任開告中選會認為不公，吳思瑤說，這段時間所發起的罷免不論是藍綠，適用的法律都是同一套，沒有人是例外，也沒有人可以做額外的操作，這套法律奉行多年，也沒有因為任何人而去做修改。吳思瑤說，身為這個有志於投入政治工作的任何人，都應當服從國家的法律，法治是國家的底線，每一個人都要有基本的法治精神。吳思瑤也表示，自己應該算是賴苡任政壇的前輩，真的想給他一些建議，籲想要投入服務公眾事務的年輕世代，都應當一步一腳印從深耕基層開始，從真誠的服務開始，而不是想要去透過政治的操作搏取版面，去短期的炒作知名度。吳思瑤說，自己過去深獲政壇前輩栽培，自己也很努力培育民主新生代，團隊就有5位參選縣市議員成功當選，大家都是同樣的的信念，就是從基層開始腳踏實地，而不是透過政治攻防快速累積聲量，「我認為這真的是很可惜」。