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1、選擇有信譽的旅行社：選擇合法有信譽、經營多年、口碑良好的品牌旅行社。

2、看清楚完整行程表：務必要求詳細資訊（每日景點、餐食、交通、住宿）。

3、標價可能「未含稅未含小費」：確認價格是否含稅金、機票、行李、保險。

4、住宿安排要看清楚：確認飯店星等、行程是否「連住一地」或「天天換飯店」

5、了解成團人數與出發保證：優惠團常需人滿才出團、取消可否全額退費等

6、確認保險與醫療準備：確認是否含旅遊平安險／意外醫療險

7、特別需求建議提前溝通

：素食、特殊餐食、行動不便、輪椅需求、嬰幼兒等

8、加入官方群組／粉專，有問題隨時求助：LINE群、導遊聯繫方式等

經營副業成績傲人的小闆娘藝人詹子晴丫頭，在Threads上分享員工旅遊花了每人3.2萬元，玩沖繩卻意外受氣踩雷，直呼「連吃三餐一樣的」以為在當兵。《NOWnews今日新聞》致電旅行社，目前未有人員接聽電話。究竟參加旅行團出國如何「跟團不踩雷」？幫大家條列「8大重點提醒」一次看。藝人詹子晴丫頭日前委託旅行社，到沖繩員工旅遊意外踩雷，據悉行程5天4夜、班機晚去晚回，期間有許多餐都需要自行處理，而團費包含的餐點菜色卻幾乎毫無變化，讓她氣得直呼「連吃三餐一樣的」以為在當兵。以「如果你參加的旅行社準備的餐點每天都吃這樣，你們可以接受嗎？」要大家評評理，還說「第一天慘不忍睹我就不分享了。」對此，《NOWnews今日新聞》今致電旅行社，目前未有人員接聽電話。幫大家條列參加旅行團出國如何「跟團不踩雷」？8大重點提醒如下。建議參考交通部觀光署網站查詢合法立案的業者，多方參考如Google、旅遊平台、社群論壇旅遊版等各種評價來判斷；避免相信來路不明「超低價、太便宜、限時搶名額」等不實廣告團體。出發前建議參加行前說明會、並索取完整行程表，除了看清楚行程資料上是否有標註「自費行程」、「購物站」、「保證無購物」等字樣，以了解行程內容是否符合自身期待、或自由活動時間是否過長（可能代表沒安排）等。也可確認每日活動內容是否符合自身期待，部分行程號稱「時間自由」，其實是代表旅行社未安排完整正規景點，容易遇上行程鬆散、品質不佳的情況，行程內容更是消費者評估「價格是否合理」的重要細節。購買前先確認宣傳品上的價格，是否已含：機票等交通費用、行李托運費用、國際機票稅、簽證費、導遊／司機小費、保險、每日車資等細項；行李重量限制也可自行查詢，是否與搭乘航空公司一致（如廉航可能不含托運）。而行程表內的各項景點或體驗行程，也可提早向旅行社確認，團費是否已內含門票、體驗所需費用，避免後續逐項被加價。可根據行程表自行查詢住宿飯店名稱，再上官網、或Google Maps及其他旅遊平台，參考該住宿點之評價與位置；若有「或同級」標示也可詢問清楚，降低遇上住宿偏遠、設施老舊等與期待不符的情況。部分優惠團行程常會標示「滿16人才能出團」等資訊；先行確認是否有「保證成團」、或「最低成團人數未達會通知」等資訊。若沒成團取消行程，是否可全額退費或轉團的權益也要先搞懂。出國旅遊除了可利用刷卡附贈的「旅遊平安險」或「旅遊不便險」等保障（建議自行查詢使用信用卡權益）；建議還可自行加保「海外突發醫療＋行程延誤／行李損失險」等；若同行旅伴有年長者或小孩，更建議提早準備常用藥品與醫療卡等。若自身針對餐飲、生活相關有特殊需求，建議提早向旅行社承辦人員或導遊確認；也應確認行程內容是否屬自己所能承受範圍，尤其參加滑雪團、戶外行程等，更應提早確認是否包含裝備、保險等配套。眾多旅行社為聯繫方便，都會提供LINE官方帳號，或團體行程專屬LINE群、導遊連絡群等聯繫方式，建議加入或仔細記下；如旅遊中途出現狀況，才能即時溝通救援。