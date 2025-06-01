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監察院秘書長李俊俋被爆以公務車接送愛犬美容、外送食物等爭議，立法院司法及法制委員會2日邀請他列席報告，但今（1）日傳出有監院人士表示，按慣例不參加立院專題報告，意味著明天李俊俋將會缺席。對此，民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，這起爭議的當務之急應該是盡快做好內部調查並公布，呼籲李俊俋應「面對問題、解決問題」。媒體日前披露李俊俋以公務車接送愛犬美容，國民黨北市議員張斯綱接著踢爆他還把公務車當成「Uber Eats」。監院公務車爭議連環爆，立院司法法制委員會原邀請李俊俋做專題報告，但傳出他將請假不到場；更有媒體報導指出，監院人士稱，監察院按慣例，一向不參加立院專題報告。對此，民眾黨立院黨團副總召張啓楷今表示，監察院功能不彰，早已成為民眾眼中的「廢物院」。而且2023年就已經把監委使用的公務車刪除，限縮到只剩下「首長專用車」和「公務車」，但如今卻又爆出秘書長李俊俋、監委蘇麗瓊的公務車爭議。張啓楷認為，監察院的當務之急，應該是盡快做好內部調查並向社會大眾公布，但李俊俋卻傳出不到立法院專案報告？「你沒有面對問題，要怎麼解決問題？」他呼籲李俊俋應到立院備詢，並做好內部調查。