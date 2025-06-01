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威力彩頭獎狂飆8.4億！「4生肖」明天財運旺爆

▲威力彩頭獎獎金飆至8.4億，獎號將於6月2日晚間8時30分開出。（圖／NOWnews資料照）

想成為億萬富翁！4招開運方法一次看

第一招：

▲黃任中兒子黃若谷欠的19.32億元遺產稅，因超過追稅期一筆勾銷。（示意圖/記者張嘉哲攝）

第二招：

第三招：

第四招：

▲楊登嵙推薦民眾可以身穿「水、木色系服飾」去買彩券，能讓運勢更旺。（圖／取自 Pixabay ）

威力彩怎麼玩？選號規則、開獎時間一次看

▲威力彩選號主要分成兩區，倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走大獎。（圖／記者徐銘穗攝）

威力彩連續27期槓龜，目前威力彩獎金已狂飆至8.4億，下期威力彩將在明（2）日開出，相信又會掀起一波威力彩買氣。對此，命理專家楊登嵙指出，明日，千萬不要錯過成為億萬富翁的機會，楊登嵙還加碼分享「4招開運方法」，其中就，更有機會中得大獎。威力彩第114043期頭獎獎號於5月29日開出，台彩公布頭獎獎金並未送出，威力彩邁入連27槓，下期6月2日預估銷售1.95~2.05億元，頭獎累積金額預估上看8.4億元。對此，命理專家楊登嵙表示，，強調這幾個生肖千萬不要錯失當8.4億富翁的機會。楊登嵙除分析運勢較好的生肖外，還加碼分享「4招開運方法」，不僅推薦民眾身穿「水、木色系服飾」去買彩券，也建議可以參考財神爺方位，建議民眾千萬不要錯失這次成為億萬富翁的機會！中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管您是在家裡或飯店，以您所居住的位置為中心點，依照以下方位去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂，這期「財神方」是在正北、正東方。楊登嵙舉例，若住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往正北、正東方的彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂；若住在家裡，就以家裡為中心點，往正北、正東方的彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂。彩券行坐向向正北及正東財運較旺，容易開出大獎。這期幸運色是藍色、黑色及綠色、蘋果綠色、橄欖綠色、墨色等，穿著這水、木色系服飾去彩券行購買彩券、威力彩或刮刮樂，財運更旺。鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。威力彩選號主要分成兩區，而每注投注金額為100元但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎，千萬別錯過！開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走大獎，但根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一，中獎機率相當低。