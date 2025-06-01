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去年拉麵店倒閉數創歷史新高

未突破「一千日圓門檻」仍困難

日本連鎖拉麵店「天下一品」是以濃郁雞骨湯底的老牌名店，擁有著許多死忠粉絲，但近來「天下一品」至少10間位於首都圈的分店即將在6月關閉，大規模關店的消息在社群媒體上引發熱議。由於日本拉麵業界競爭加劇、食材價格與人事成本上升的雙重壓力之下，有業內人士分析，「加盟店解約」可能是這波天下一品閉店潮的主因。根據產經新聞報導，天下一品預計於6月30日關閉的店鋪包括澀谷店、田町店、目黑店、新宿西口店、吉祥寺店、池袋西口店、蒲田店、川崎店、大船店、大宮東口店等，至少10間，皆位於東京與神奈川等首都圈地區。報導援引天下一品官網的資料顯示，截至5月29日全日本尚有209間分店。對於這次關店事宜，該公司公關部門拒絕採訪，並以「避免造成負面印象」為由，拒絕透露近年店鋪數量的變化。然而，回顧過去官方資訊可知，天下一品在2004年時全國已達200間分店，此後擴展至230至240間，並曾立下拓展至全國300間分店的目標。此次大量關店後，到6月底預估將剩下約200間，與高峰期相比，至少減少了近兩成。針對拉麵業界目前所處的經營環境，某大型拉麵連鎖品牌坦言，「新品牌不斷進入市場、展店競爭激烈，加上流行趨勢變化快，經營環境十分艱辛。」實際上，儘管拉麵仍頗受歡迎，近年的拉麵市場卻成為難以生存的激戰區。根據東京商工調查的資料，2024年倒閉的拉麵店家數達57件，較前一年成長26.6%，超越2023年的45件，再創歷史新高。。負責人表示，「雖然也有大排長龍的熱門店，但在食材、電費、人力成本上升的情況下，經營困難的店家正加速被市場淘汰。」儘管天下一品大規模關店不一定與上述背景完全一致，但食材與營運成本上漲則是共通問題。該公司如同其他外食連鎖品牌，也曾因應成本上升，於2022年6月與2023年2月實施調價。過去標價600日圓的招牌商品「濃厚拉麵（普通份量）」如今已漲至900日圓左右，與此同時，加盟店向總部採購的食材成本也同步上漲。在首都圈，與天下一品同樣主打濃厚湯頭的「二郎系」及「家系」拉麵店林立，加上沾麵等多樣化業態，構成極為激烈的市場競爭。有觀點認為，「雖然天下一品發源於京都、知名度不低，但粉絲族群主要集中於關西地區。」即使尚未突破「一千日圓門檻」，價格上調仍可能導致顧客流失，對加盟店的經營造成壓力。雖然公司並未正式公開，不過據悉，天下一品約九成店鋪為加盟經營。熟悉業界的相關人士指出，「加盟店的退出，很可能就是導致這次大量關店的主因。」