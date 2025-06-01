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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（6）日面對強敵紐約洋基，前2局就攻下10分，全場揮出21支安打，包含5發全壘打，終場18：2擊潰洋基，連2戰靠長打贏球，今天剛好是Dave Roberts的53歲生日，賽後他也感謝球員幫忙，並笑說，「打敗洋基就是很爽！」本戰開局大谷翔平首打席就敲安上壘，隨後道奇一波攻勢打了10個人次拿到4分，第二局Max Muncy、金慧成都開轟，單局再豪奪6分，前兩局打完已經取得10分領先。比賽後半段包含24歲大物補手Dalton Rushing也敲出生涯首轟，道奇本戰一共打出5發全壘打、21支安打就海灌18分。今天美國時間5月31日，比賽當天剛好是道奇總教練Roberts的53歲生日，球隊送給他16分差大勝當作生日禮物，創下近70年來，總教練生日當天第2大勝分差的比賽，他賽後也開心地說，「我會好好享受今天的晚餐，畢竟擊敗洋基總是會讓人感到很爽。」Roberts也稱讚球隊表現，「今天投打守都很好，打線宰制了對方的先發投手，攻勢串聯也很完整，固定好球帶，好球就積極揮棒。」道奇與洋基在去年世界大賽就曾碰頭，道奇以4：1力退洋基高捧冠軍，當時Roberts也說擊敗洋基是一件很值得驕傲的事。