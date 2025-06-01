我是廣告 請繼續往下閱讀

罷免民進黨立委吳思瑤的第二階段連署，藍白今（1）日各自擺攤活動。藍營青年軍「地動刪瑤」召集人賴苡任原訂要前往新北投捷運站出席民眾黨「掃除綠衛兵」活動，後來突以「分進合擊」為由取消。民眾黨主席黃國昌對此回應，新北投站的活動是以台灣民眾黨為主體，「過去很多紛擾都不重要，我們完全不希望模糊問題焦點。」罷免吳思瑤的團體「地動刪瑤」召集人賴苡任，今一早就積極爭取連署；民眾黨方面，下午則在新北投站展開「掃除綠衛兵」行動。黨主席黃國昌受訪時也拉高聲量痛批，吳思瑤今天還敢提到自己的新北投站政績，但真正建設讓輝達創辦人黃仁勳看中的士北科的是柯文哲，「你吳思瑤指著我們旁聽柯文哲法庭的立法委員是妨害司法公正、是挺貪腐，這哪門子民主法治？」「吳思瑤！妳還有臉提到士林北投這邊的建設？」至於賴苡任原訂下午3時也要出席「掃除綠衛兵」，但卻突然以「分進合擊」為由改變行程，下午4時15分才要另在北投捷運站1號出口旁舉辦連署，並邀請黃國昌出席。黃國昌對此解釋，賴苡任所遭遇的困境他很清楚，台灣民眾黨也願意作為罷免團體、有共同信念的公民的堅強後盾，但新北投站的活動還是以民眾黨為主。黃國昌並再三強調：「過去很多紛擾都不重要，我們完全不希望模糊問題焦點。」並喊話大家應該放下小我，現在最重要的就是團結。民眾黨北市議員黃瀞瑩則被媒體問到，賴苡任突然改變行程，是否因為他有意爭取參選士北區議員、怕尷尬有關？黃瀞瑩則大方表示「不會啦！」雙方在罷免吳思瑤的連署行動上一直都有互相聯繫。