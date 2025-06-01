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▲林宥嘉（左）與鄧紫棋（右）低調愛了4年，當時雙方愛得濃烈且甜蜜。（圖／翻攝自微博）

▲2013年，林宥嘉與鄧紫棋在金曲獎頒獎典禮同台牽手放閃，隔年就情變分手。（圖／翻攝自微博）

鄧紫棋與林宥嘉是昔日華語樂壇轟動一時的「銀色情侶檔」，2人不只是在歌唱事業上有所成就，私下也曾為一對戀人佳偶，他倆2010年相戀，長達4年的戀情低調而深刻，2014年林宥嘉無預警對外宣布「祝福彼此」，感情正式劃下句點，致使鄧紫棋被單方面分手，爾後於社群臉書怒控對方虛偽、懦弱、厚臉皮，更痛心喊出1句：「我無法祝福你。這段感情，我用了9年才放下。」鄧紫棋與林宥嘉緣起音樂理念相近，女方當時剛出道、林宥嘉已人氣正盛，身份懸殊卻難掩愛火，戀情期間，林宥嘉為慶祝鄧紫棋21歲生日，悄悄帶她到泰國度假，甜蜜互動時常被拍下，男方更曾為保護對方與偷拍人爆發衝突，戀情雖低調，卻充滿激情與捨不得，儘管從未公開認愛，但粉絲心中早已認定2人是一對。2013年，第24屆金曲獎上，2人十指緊扣走上紅毯，林宥嘉貼心為鄧紫棋拉起裙擺，互動儼然大方放閃，然而在媒體追問下，男方聲稱是「音樂交流的好朋友」，當下不難看出鄧紫棋難掩失落的神情，自此時2人感情逐漸生變，戀情始終無名，讓外界質疑林宥嘉是為維持單身形象，讓鄧紫棋在這段關係中飽受委屈。2014年，林宥嘉突在受訪中表示與鄧紫棋「祝福彼此，各自安好。」等同單方面宣告分手，女方則於報導得知此事，震驚又痛心，「從沒跟我提過分手，卻還好意思在鏡頭前說什麼祝福彼此。」她揭露多年來被對方冷處理，甚至在雙方家庭已安排見面時，林宥嘉卻臨時消失不見，於社群臉書怒控對方虛偽、懦弱、厚臉皮。這段戀情深深地傷害了鄧紫棋，她曾在公開談及感情觀，「看到一個人一次又一次犯同樣錯誤，你還會繼續堅持嗎？」表示自己曾天真相信感情可以改變一切，直到被分手後才驚覺，「原來愛是不能一個人撐下去的。」直到對方真的轉身離去，才不得不面對現實，痛心地坦言：「這段感情，我用了9年才放下。」如今，10年時間飛逝，林宥嘉已與女星丁文琪成婚，婚後育有1子1女，家庭生活幸福。反觀鄧紫棋儘管傷痕累累，卻將悲痛化為創作能量，在《我是歌手》一戰成名，後續發行的〈泡沫〉、〈新的心跳〉等歌曲都成為經典代表作，將重心放至個人演藝事業，於此同時，鄧紫棋目前也與圈外男友穩定交往中，告別過往種種陰影。