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民眾黨「掃除綠衛兵」跟藍營青年軍「地動刪瑤」罷免民進黨立委吳思瑤團體，今（1）日各自在北投區積極進行第二階段連署最後衝刺。但因罷瑤領銜人張克晉退出，「鮭魚迴游」亦以失敗告終，罷瑤幾乎無望。民眾黨主席黃國昌今強調，民眾黨的哲學就是「心存善念，盡力而為」；他更溫情喊話張克晉，希望他回心轉意勇敢站出來，別讓2萬多公民的努力付諸東流，「台灣民眾黨跟你們站在一起」，會做公民的堅強後盾。黃國昌今下午出席民眾黨「掃除綠衛兵」位於捷運新北投站的連署活動，針對罷瑤行動幾乎無望，為何還來衝刺連署？黃國昌強調，民眾黨向來把國家利益放在個人跟政黨利益之上，他很了解，過去這段時間，罷瑤行動有許多風風雨雨，甚至有領銜人受不了壓力，萌生退意。大家也看到，民進黨怎麼動用司法檢調、國家機器，以違反比例原則的方式修理罷免民進黨立委的團體，他質疑：「正常民主國家應該這樣搞嗎？」黃國昌說，台灣民眾黨在6月7日罷瑤連署書送件截止日前只有一個任務，他已經交代台北市黨部及組織部同仁，聯繫士林北投區所有台灣民眾黨黨員，請他們站出來連署罷免吳思瑤。因為吳思瑤在立院再三抹黑柯文哲，民眾黨不能任由這樣的執政黨打手，在立法院裡執行總統賴清德的意志。他也溫請喊話退出罷瑤的領銜人張克晉，「時間到以前，我誠懇再說一句話，這是牽涉到台灣國家利益的大是大非，每一個個人請放下小我，人民要團結。」黃國昌強調，雖然理解領銜人受到極大壓力，也不知道他最後是否會回心轉意，但「如果你因為領銜、提議、連署遭到民進黨國家機器追殺，我黃國昌在這邊承諾，台灣民眾黨會做大家最堅實的後盾！」黃國昌說，希望大家都能勇敢站出來，不要讓2萬多人的努力毀於一旦。有關「地動刪瑤」召集人賴苡任將提出救濟訴訟，黃國昌也表達支持；至於最後由誰送件？黃國昌則回應，會靜候罷團的整合，民眾黨到時候會把手上所有連署書都交給他們。