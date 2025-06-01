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罷免民進黨立委吳思瑤第二階段連署進入最後倒數，藍白今（1）日各自擺攤收連署書。稍早民眾黨主席黃國昌更特地現身北投捷運站，和「地動刪瑤」召集人賴苡任合體。對於黃國昌友善舉動，未來是否考慮加入民眾黨？賴苡任強調，「無論任何政黨、黨籍，只要站出來反對民進黨，對抗民進黨，我相信什麼黨都沒關係！」罷免吳思瑤二階連署送件將在7日截止，截至目前還差5000份連署書。今天藍營青年軍賴苡任原訂要前往新北投捷運站，出席民眾黨「掃除綠衛兵」活動，後來突以「分進合擊」為由改變行程，下午4時15分才要另在北投捷運站1號出口旁舉辦連署，並邀請黃國昌出席。對此，賴苡任受訪時解釋，捷運北投、石牌、芝山每天下午3點至5點都有固定連署站，今天民眾黨在新北投加開點位，本來說自己要過去，但考量到「分進合擊」，不需要集中資源在同一個點，因此決定回來自己開設的攤位讓更多民眾看到。針對地動刪瑤團隊傳出跟黨中央溝通有出入，黃國昌稍早友善與他合體，未來是否考慮加入民眾黨？賴苡任則說，去年在立法院時，當時他作為國會助理，跟國民黨立委外，跟民眾黨立委有很好交情，當時就跟黃國昌有聯絡，這次是用私人感情合作推動罷免，「無論任何政黨、黨籍，只要站出來反對民進黨，對抗民進黨，我相信什麼黨都沒關係！」黃國昌也強調，兩個黨都有給支持，國民黨、民眾黨各自給不同支持方式，兩黨屬性、文化組成不同，各自用各自方式努力。