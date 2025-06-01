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假訊息頻傳 亂講「中國人用電子郵件能投票」

李在明親中成箭靶 謊稱美國支持保守派

韓國也懂假民調 AI參戰更混亂



而人工智慧（AI）也成為此次大選的亂源之一，其中一段是李在明結束絕食抗議說要吃炸雞（他於 2023 年為抗議時任總統尹錫悅而進行絕食抗議），但後來也被《法新社》證實是AI製作的深偽影片。



而人工智慧（AI）也成為此次大選的亂源之一，其中一段是李在明結束絕食抗議說要吃炸雞（他於 2023 年為抗議時任總統尹錫悅而進行絕食抗議），但後來也被《法新社》證實是AI製作的深偽影片。 「假民調」也是此次大選假訊息之一，選前民調一直顯示李在明領先保守派對手，但在投票前幾天，一張被廣傳的圖卡，錯誤聲稱金文洙在民調中領先李在明，但這其實是今年1、2月的民調，只是被裁掉時間，誤導讀者是最新的民調結果。



「假民調」也是此次大選假訊息之一，選前民調一直顯示李在明領先保守派對手，但在投票前幾天，一張被廣傳的圖卡，錯誤聲稱金文洙在民調中領先李在明，但這其實是今年1、2月的民調，只是被裁掉時間，誤導讀者是最新的民調結果。 李在明昔傳假訊息遭起訴 親中引擔憂



加拿大約克大學副教授沈榮欽也在臉書表示，李在明曾經在上次和尹錫悅競選總統時，公然在電視上散布假訊息攻擊尹錫悅，而遭到起訴，如果獲罪將喪失本次競選總統資格。法院判決一審有罪，二審無罪。目前已經上訴至最高法院，最高法院延至大選後判決。如果李在明當選總統，則目前仍在審判中的案件將全部暫時中止。萬一李在明落選，則會如期宣判，萬一有罪就必須坐牢。



加拿大約克大學副教授沈榮欽也在臉書表示，李在明曾經在上次和尹錫悅競選總統時，公然在電視上散布假訊息攻擊尹錫悅，而遭到起訴，如果獲罪將喪失本次競選總統資格。法院判決一審有罪，二審無罪。目前已經上訴至最高法院，最高法院延至大選後判決。如果李在明當選總統，則目前仍在審判中的案件將全部暫時中止。萬一李在明落選，則會如期宣判，萬一有罪就必須坐牢。 沈榮欽指出，在本次韓國大選中，AI 已經廣泛運用於生成假訊息和假影片，而且李在明的親中態度以及美國的態度是受到攻擊最烈的地方，可見右派對於李在明的親中傾向感到十分不安。



沈榮欽指出，在本次韓國大選中，AI 已經廣泛運用於生成假訊息和假影片，而且李在明的親中態度以及美國的態度是受到攻擊最烈的地方，可見右派對於李在明的親中傾向感到十分不安。



韓國將在6月3日舉行總統大選，但政黨間相互攻擊的砲火相當猛烈，外媒也指出，此次大選充斥各種假消息，甚至連AI也被廣泛運用。加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，共同民主黨候選人李在明曾因選舉時散布假訊息攻擊前總統尹錫悅遭起訴，此次因親中態度，成為被攻擊的首要目標。據《法新社》報導，網路上出現許多韓國總統大選的虛假訊息，多集中在外國勢力干涉，利用韓國民眾對中國的擔憂，或捏造美國支持保守派。其中流傳最突出的謊言，就是稱海外選民登記系統有缺陷，「「即使是外國人，只要有電子郵件地址，也可以投票」，並指中國人利用該系統投出欺詐性選票。不過該說法已經被《法新社》事實查核小組駁斥。反對黨「共同民主黨」候選人李在明是選舉領跑者，也因此成為假訊息攻擊的首要目標。許多假訊息都集中在他的親中立場，一如保守派長期批評進步派同情中國、甚至受中國控制。其中一張以人工智慧製作的假照片，就是顯示李在明對毛澤東的雕像磕頭、帶著中國國旗的口罩。而保守派候選人也被許多假訊息影響，而針對他們的假訊息往往集中在他們與美國的關係。一張經過竄改的圖片，指稱川普支持前總理韓德洙的總統競選聲明；另一項指控，則是一名有150萬訂閱的YouTuber聲稱，五角大廈支持國民力量黨候選人金文洙。駐韓美軍稱「完全不是事實」。