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▲關之琳（右一）與舊愛馬清偉的現任女友Winnie（左二）都在這張合照中，看來並沒有撕破臉。（圖／摘自IG@kooloban）

▲劉鑾雄（左四）與馬清偉（右二）同場合照，彼此都曾和關之琳交往，3人都在這個場合，兩男卻沒有去跟關之琳合照。（圖／摘自IG@jefferyyau）

▲陳美琪（如圖）曾被關之琳氣到流產，當時她還沒和馬清偉離婚。（圖／摘自微博）

香港演藝界極具代表性的大美人關之琳，年輕時敢愛敢恨，留下許多經典八卦傳說，其中像是曾與富商劉鑾雄（大劉）傳出「乒乓球事件」，兩人的形象都受到損傷，大劉之後嚴正否認有此事。她也曾坦言自己介入過別人的婚姻，對此後悔，因為傷害到別人，卻表示不是自己去主動勾引，這一段指的是她和富商馬清偉交往，讓馬清偉當時的妻子陳美琪情緒低落到流產。照說曾經都鬧得這麽難看，關之琳應該不會想跟他們再碰面，卻沒想到在同一個場合，大劉、馬清偉與她都出席，她還與馬清偉的現任女友Winnie合照，表情落落大方，反倒是旁人大感詫異。在香港，「富商＋女星」是永遠容易被連在一起的話題，幾位行事高調的富商，大手筆追求女星，甚至不管自己的婚姻狀態是不是還存在，媒體自然樂得大篇幅報導。「大劉」劉鑾雄就是這樣的超高調富商，和原配寶詠琴還未離異時，就已經公開追求「最美港姐」李嘉欣，但李嘉欣無法逼退寶詠琴、登上正宮寶座，反而還必須看著大劉劈腿比自己小好幾屆的港屆季軍蔡少芬，然後大劉又藉著探班李嘉欣拍攝《笑傲江湖II東方不敗》時，順便把同片演出的關之琳、袁潔瑩也一起收進後宮，李嘉欣對成熟美豔、經驗豐富的關之琳最忌諱，就愛跟她爭風吃醋。可是大劉最終沒有娶李嘉欣，也和關之琳分手告終，據傳兩人決定分道揚鑣時，大劉提出「乒乓球」的玩法，關之琳敢玩就能拿走2000萬港幣分手費，弄得身體受傷還進了急診室。大劉曾在前年初開記者會駁斥有此事，自認受委屈，還罵自己交過的娛樂圈女友，沒有一個是好人，當然把關之琳也罵進去。近日關之琳出席勞力士GMT-Master「穿越時區」展覽，大劉帶著女兒和岳母一起看展，還和馬清偉也合照，就是沒有跟他們彼此共同的舊愛關之琳合影，顯然再怎麼大方，大劉還是沒有辦法再面對關之琳。至於關之琳，也沒有和兩位男人的任何一位合照，卻與馬清偉的現任女友Winnie出現在同一張照片中，彼此看不出有火藥味。馬清偉曾經與《新白娘子傳奇》中扮演青蛇的陳美琪結婚，關之琳成為他們之中的第三者，陳美琪氣到懷孕流產，與馬清偉的婚姻亦走到盡頭。多年後她聽聞關之琳有在節目訪問中對於傷害別人家感到後悔，回了一句：「有悔意？那還不算太壞」，顯然已不再介意。關之琳倒是跟馬清偉的現任女友Winnie相處不差，還可以同框合照。