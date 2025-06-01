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富邦悍將昨日慘遭台鋼雄鷹破隊史紀錄單場24安、0：14慘電後，今（1）日賽前宣布進行牽涉8人的升降調動，主砲張育成二軍復出3場後回到一軍，馬上扛起先發三棒重任，並在第2打數就敲安建功，而另一名傷癒復出的主力辛元旭也歸隊，本戰打6棒指定打擊，第一打席就敲出安打，目前打到三局下，富邦悍將1：1打平台鋼雄鷹。富邦悍將今天6月1日賽前傳出進行「4上4下」、總共牽涉8人的升降調動，張育成、辛元旭、歐書誠與岳少華升上一軍。張育成本季接任富邦悍將隊長，開季維持不錯打擊手感，卻在4月13日撲壘時傷到左肩，先回到二軍休養並打復健賽，在經過3場二軍比賽、共11打數調整後，今日重回一軍，便直接扛起先發游擊手重任。張育成本場首打席在三壘有人、0出局情況下，敲出三壘滾地球，把壘上的隊友林澤彬打回來，攻下富邦悍將本戰第1分，第二打席則在2出局後，敲出左外野滾地一壘安打，可惜攻勢未能延續。25歲內野手辛元旭今也跟張育成一起回歸一軍，他去年因手術錯過開季，本戰打6棒DH，第二局也敲出安打上壘。