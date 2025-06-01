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中信兄弟、味全龍今（1）日迎接系列賽最終戰，中信兄弟靠著許基宏六局下關鍵三分砲，取得5：0遙遙領先。許基宏本次「龍象大戰」3場都開轟，本戰還是砲擊味全龍王牌徐若熙，直接把他打退場，徐若熙本戰先發5.1局狂飆10次三振，僅被敲4安中就包含2支全壘打，最後慘失5分退場，歷經本季最慘烈一戰。許基宏在5月30日首戰敲出關鍵滿貫砲，還霸氣甩棒，率領中信兄弟一舉反超比分，昨戰又在比賽中段敲出陽春全壘打，今同樣於六局下開轟。當時徐若熙在三振岳政華後控球不穩，先對江坤宇丟出觸身球、又保送王威晨，許基宏大棒一揮掃出中外野全壘打。味全龍王牌徐若熙本季結束後有望旅外，先以單季100局投球為目標，本戰前先發5場，繳出1勝2敗、防禦率0.59、每局被上壘率0.66的超水準發揮，且本季至今30.1局還未被打出全壘打，結果這場先在四局下被詹子賢打出陽春砲、六局又挨許基宏三分砲，慘失5分為本季最多。中信兄弟本場推派王牌羅戈先發，他主投7局飆出8K無失分，僅被敲出3支零星安打，有望拿下本季第3勝。